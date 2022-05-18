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Интернет Транспорт и связь

Абоненты провайдера SamaraLan остались без связи

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пользователи услуг SamaraLan 18 мая испытывают проблемы с интернетом. В компании ответили, что проблема глобальная и в течение двух часов ее должны устранить.

В SamaraLan не исключают, что проблемы с интернетом могут быть связаны с атакой хакеров.

Напомним, накануне ряд сайтов СМИ и авиакомпаний перестали работать из-за Ddos-атаки.

По данным официального сайта компании, торговая марка СамараЛан принадлежит ООО НПП  "Сетевые информационные системы". К провайдеру подключено более 50 тыс. физлиц и свыше 2 тыс. абонентов - юрлица.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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