Абоненты провайдера SamaraLan остались без связи

Пользователи услуг SamaraLan 18 мая испытывают проблемы с интернетом. В компании ответили, что проблема глобальная и в течение двух часов ее должны устранить.
В SamaraLan не исключают, что проблемы с интернетом могут быть связаны с атакой хакеров.
Напомним, накануне ряд сайтов СМИ и авиакомпаний перестали работать из-за Ddos-атаки.
По данным официального сайта компании, торговая марка СамараЛан принадлежит ООО НПП "Сетевые информационные системы". К провайдеру подключено более 50 тыс. физлиц и свыше 2 тыс. абонентов - юрлица.