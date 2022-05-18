"Студвесна" меня не отпускает": молодой самарский танцор о том, как творчество помогает учебе

Всероссийский фестиваль "Студенческая весна" - мероприятие, которое "зажигает" студентов, служит источником вдохновения и дает возможность плыть в творческом потоке, помимо учебы - своими впечатлениями от мероприятия поделился Илья Бальцер, участник и волонтер "Студвесны" от Самарского университета.
18 мая юбилейный Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" стартует в Самаре - на ближайшую неделю область станет центром притяжения студенческого творчества и ключевой площадкой для самовыражения молодых деятелей культуры и искусств со всей страны.
В этом году Самара бьет все рекорды - впервые за всю историю "Российской студенческой весны" количество участников достигло порядка пяти тысяч человек. На фестивальных площадках будут выступать представители 85 регионов РФ и гости из ближнего зарубежья. Более того, ровно 30 лет назад именно в Самаре и зародился всероссийский уровень этого фестиваля.
Со своим коллективом выступит и Илья Бальцер - будущий социолог, сейчас он учится на социологическом факультете Самарского университета, а с 15 лет профессионально занимается танцами.
"Поступив в университет, я нашел своих единомышленников и очень близких друзей, творческих людей, - рассказал Илья. На первом курсе он узнал о "Студвесне" и с тех пор "никогда не отпускал ее", ведь это "то мероприятие, которое по-настоящему зажигает студентов и дает возможность плыть в творческом потоке, помимо учебы".
По его мнению, "Российская студенческая весна" - это "огромная площадка для реализации молодежи, очень талантливых молодых людей, которые делают то, что им нравится и приносит истинное удовольствие".
За три года Илья успел поучаствовать в пяти концертах "Студенческой весны" - это и институтские весны, и гала-концерты университета и области, и другое. Но пройти на всероссийский уровень ему удалось впервые.
Номер, в котором он участвует, является частью региональной программы - это концерт с временными рамками 35 минут, в котором участники должны показать все достоинство и гордость своего края или области.
Илья выступит в образе Чарли Чаплина: "Наш номер "Короткометражки Чаплина" говорит сам за себя. Во время репетиций и выступлений я так сильно прочувствовал этот образ, что сейчас считаю его частью себя и наоборот", - признается танцор. - Концерт будет проходить 20 мая в КРЦ "Звезда", и абсолютно любой желающий может прийти на него и поддержать свой регион, заодно посмотреть на другие сильные и творческие личности".
Новые знакомства, яркие открытия, свежие эмоции - все это Илья надеется получить на празднике: "Этот фестиваль - праздник эмоций! Это и переживания, и радость, и эйфория! Поэтому я просто хочу насладиться этим вживую. Мало того, что я это хочу, - я это обязательно сделаю!"
В этом году он стал не только участником, но и волонтером, поэтому попросил передать своим коллегам пожелания: поменьше нервничать, сохранять спокойствие и просто радоваться тому, что происходит вокруг.
"Студвесна" - это настоящий праздник, прежде всего, для жителей Самарской губернии, особенно такие события нужны молодежи. "Мои друзья, мои земляки просто в восторге, что праздник проходит у нас!" - не скрывает радости Илья.
С оценками зрителей и участников согласен и глава региона Дмитрий Азаров: "Юбилейный фестиваль "Российская студенческая весна" - масштабное и значимое событие, которое должно быть проведено на самом высоком уровне".
Для этого необходимо учесть все малейшие детали, чтобы все участники и гости фестиваля смогли окунуться в неповторимую атмосферу и почувствовать традиционное самарское гостеприимство, уверен губернатор.
Напомним, 18 мая на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится масштабная торжественная церемония открытия юбилейного XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна".
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.