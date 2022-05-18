"Студвесна" меня не отпускает": молодой самарский танцор о том, как творчество помогает учебе

Всероссийский фестиваль "Студенческая весна" - мероприятие, которое "зажигает" студентов, служит источником вдохновения и дает возможность плыть в творческом потоке, помимо учебы - своими впечатлениями от мероприятия поделился Илья Бальцер, участник и волонтер "Студвесны" от Самарского университета.

18 мая юбилейный Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" стартует в Самаре - на ближайшую неделю область станет центром притяжения студенческого творчества и ключевой площадкой для самовыражения молодых деятелей культуры и искусств со всей страны.

В этом году Самара бьет все рекорды - впервые за всю историю "Российской студенческой весны" количество участников достигло порядка пяти тысяч человек. На фестивальных площадках будут выступать представители 85 регионов РФ и гости из ближнего зарубежья. Более того, ровно 30 лет назад именно в Самаре и зародился всероссийский уровень этого фестиваля.

Со своим коллективом выступит и Илья Бальцер - будущий социолог, сейчас он учится на социологическом факультете Самарского университета, а с 15 лет профессионально занимается танцами.

"Поступив в университет, я нашел своих единомышленников и очень близких друзей, творческих людей, - рассказал Илья. На первом курсе он узнал о "Студвесне" и с тех пор "никогда не отпускал ее", ведь это "то мероприятие, которое по-настоящему зажигает студентов и дает возможность плыть в творческом потоке, помимо учебы".

По его мнению, "Российская студенческая весна" - это "огромная площадка для реализации молодежи, очень талантливых молодых людей, которые делают то, что им нравится и приносит истинное удовольствие".

За три года Илья успел поучаствовать в пяти концертах "Студенческой весны" - это и институтские весны, и гала-концерты университета и области, и другое. Но пройти на всероссийский уровень ему удалось впервые.

Номер, в котором он участвует, является частью региональной программы - это концерт с временными рамками 35 минут, в котором участники должны показать все достоинство и гордость своего края или области.

Илья выступит в образе Чарли Чаплина: "Наш номер "Короткометражки Чаплина" говорит сам за себя. Во время репетиций и выступлений я так сильно прочувствовал этот образ, что сейчас считаю его частью себя и наоборот", - признается танцор. - Концерт будет проходить 20 мая в КРЦ "Звезда", и абсолютно любой желающий может прийти на него и поддержать свой регион, заодно посмотреть на другие сильные и творческие личности".

Новые знакомства, яркие открытия, свежие эмоции - все это Илья надеется получить на празднике: "Этот фестиваль - праздник эмоций! Это и переживания, и радость, и эйфория! Поэтому я просто хочу насладиться этим вживую. Мало того, что я это хочу, - я это обязательно сделаю!"

В этом году он стал не только участником, но и волонтером, поэтому попросил передать своим коллегам пожелания: поменьше нервничать, сохранять спокойствие и просто радоваться тому, что происходит вокруг.

"Студвесна" - это настоящий праздник, прежде всего, для жителей Самарской губернии, особенно такие события нужны молодежи. "Мои друзья, мои земляки просто в восторге, что праздник проходит у нас!" - не скрывает радости Илья.

С оценками зрителей и участников согласен и глава региона Дмитрий Азаров: "Юбилейный фестиваль "Российская студенческая весна" - масштабное и значимое событие, которое должно быть проведено на самом высоком уровне".

Для этого необходимо учесть все малейшие детали, чтобы все участники и гости фестиваля смогли окунуться в неповторимую атмосферу и почувствовать традиционное самарское гостеприимство, уверен губернатор.

Напомним, 18 мая на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится масштабная торжественная церемония открытия юбилейного XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна".