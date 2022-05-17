18 мая состоится грандиозное открытие юбилейной Всероссийской Студвесны в Самаре

18 мая, в среду, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится масштабная торжественная церемония открытия юбилейного XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна".

В день открытия 30-й Российской студенческой весны зрителей и участников ждет грандиозное шоу "Восход". Его создатели — режиссер-постановщик Алексей Сеченов и компания "Sechenov.com", которая за 14 лет организовала более 76 шоу международного и федерального уровней.

Специально для церемонии открытия "Российской студенческой весны" в Самаре были созданы уникальные декорации, они работают на 360 градусов, а значит, действие на сцене смогут увидеть все зрители на стадионе.

На сцене выступят известные исполнители: Александр Панайотов, Therr Maitz, Сюзанна и Никита Каменский, Ксения Минаева, группы "Shanyana и Guru Groove", "NeZabava", "ЭТНАДЭНС" и другие. Каждая песня тематически связана с одним из эпизодов шоу.

Студенческая весна объединит гостей мероприятия и участников в единое целое, разделяя одно на всех сердце и дыхание весны. Основная мысль шоу — творчество в современном мире является фундаментом для будущих достижений молодёжи.

"Сценарий создавался таким образом, чтобы церемония открытия была вдохновителем жизненной энергии, правильности выбора, духовного подъема", — поделился секретами предстоящего представления режиссёр-постановщик Алексей Сеченов.

Счастливыми обладателями пригласительных билетов на стартовое грандиозное мероприятие на стадионе стали самые креативные, талантливые и активные! Также бесплатные билеты можно было получить на официальном сайте фестиваля studvesna63.ru.

Накануне грандиозного события региональная дирекция фестиваля решила сделать подарок для фанатов Студвесны и объявила финальную выдачу билетов на церемонию открытия.

Получить заветный билет ещё можно 18 мая 2022 года до 14:00 по адресу: г. Самара, Студенческий переулок, 8. Количество билетов ограничено. Выдается только один билет в одни руки.

С полными правилами посещения церемонии открытия и схемой прохода на стадион "Солидарность Самара Арена" можно ознакомиться по QR-коду, расположенному на оборотной стороне билета. Там же размещены и общие правила использования билета.

Трансляцию официальной части церемонии открытия 18 мая с 21:00 можно посмотреть на телеканалах "Россия-24" и "Самара-24", всероссийской мультимедийной площадке "Смотрим" (https://smotrim.ru/), в социальных сетях в группе "Российская студенческая весна" (https://vk.com/studvesnarsm), в группах "Молодежь Самарской области" (https://vk.com/mso63), "Самарская область" (https://vk.com/samaroblast), "Российский Союз Молодежи" (https://vk.com/rsmofficial) и "Самарский союз молодёжи" (https://vk.com/ssm_smr).

Смотреть трансляцию можно и на большом экране фестивального городка, в частности на пл. Куйбышева.

Напомним, в период проведения фестиваля на площади Куйбышева и на 2-й очереди Самарской набережной ежедневно с 12.00 до 22.30 будет работать "Фестивальный городок". Именно здесь горожане и гости Самары смогут посетить спортивные площадки, музыкальные и хореографическую сцены, лекторий; будет работать инклюзивная площадка, фуд-маркет и маркет сувениров.