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Молодежная политика Общество

"Самарцеву в Самаре должно повезти": участник "Студвесны" рассказал, как попал на фестиваль

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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18 мая на стадионе "Солидарность Самара Арена" прошла церемония открытия 30-й Российской студенческой весны. В масштабном мероприятии приняли участие делегаты от 85 регионов России. Мы поговорили с участником из Ставропольского края о его впечатлениях и ожиданиях.

Дмитрий Самарцев держит флаг университета справа Дмитрий Самарцев держит флаг университета справа

Дмитрий Самарцев учится на втором курсе магистратуры Ставропольского государственного аграрного университета, изучает финансовый менеджмент. С 8 лет он занимается вокалом.

"Я знал о таком мероприятии, как "Студвесна", и участвовал с первого курса университета. Сначала был в составе вокальной студии "Анфас". Мы в 2019 году получили Гран-при. В прошлые годы не участвовал в фестивале из-за коронавирусных ограничений. Можно сказать, несколько лет я шел к тому, чтобы побывать на столь масштабном мероприятии, которое проходит сейчас в Самаре", - рассказывает Дмитрий.

В столице 63-го региона молодой человек выступает с эстрадным номером. К выбору песни он подошел стратегически.

"Обычно жюри любит не слишком "заезженные" композиции. И я выбрал малоизвестную песню одной из рок-групп", - объясняет Дмитрий.

Молодой человек шутит: рассчитывает занять призовое место, потому что Самарцеву непременно должно повезти в Самаре.

"Но я не расстроюсь, даже если не выиграю, - признается он. - Потому что я уже очень рад, что приехал в Самару на такой масштабный фестиваль. Открытие было просто волшебным. Это море впечатлений и эмоций! Особенно мне понравился парад делегаций из разных регионов страны. Я никогда еще не был на мероприятиях такого масштаба, и мне приятно сознавать, что участвую в таком грандиозном мероприятии".

Кстати, организаторы припасли много интересного для жителей и гостей города. Ознакомиться с программой можно на сайте studvesna63.ru.

Напомним, 30-я "Всероссийская студвесна" проводится в Самаре по инициативе областного студенчества и благодаря губернатору Дмитрию Азарову. Творческая молодежь предложила провести юбилейный фестиваль в Самаре - в том городе, где он и зародился. Губернатор инициативу поддержал и смог отстоять заявку региона.

Впервые за всю историю фестиваля стать зрителем фестивальных программ могут все желающие. Жители и гости областной столицы могут получить билет на любую из конкурсных программ.

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