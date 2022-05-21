Егор Крид, праздничное шествие, "Ночь музеев": "Российская студенческая весна" в Самаре устанавливает рекорды

Мощным финалом четвертого дня фестиваля "Российская студенческая весна" станет концерт Егора Крида.

В субботу, 21 мая, в Самаре состоится уникальное праздничное шествие, в котором участники Студвесны смогут показать самобытность своей культуры во всей красе. Грандиозное праздничное мероприятие, приуроченное к Году культурного наследия народов России, пройдет на ул. Куйбышева, которая снова станет пешеходной. С 15:00 до 23:00 пройдут разнообразные музыкальные и танцевальные программы.

Главным событием четвертого дня Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" станет концерт Егора Крида. Выступление артиста запланировано на 21:00 на площади Куйбышева.

Также все желающие смогут посетить концерт джазовой музыки в сквере "Три вяза" и музыкальную программу "Барабаны мира" у Дома промышленности. Вход свободный.

В 17:00 по ул. Куйбышева (от площади Революции до площади Куйбышева) пройдет праздничное шествие "Мы вместе", к которому присоединятся участники фестиваля "Российская студенческая весна".

Также 21 мая состоится международная акция "Ночь музеев". Свои программы подготовили музеи, арт-пространства, галереи, культурные и образовательные центры, библиотеки и творческие коллективы. Всего в "Ночь музеев-2022" будут работать более 50 площадок. В 13:00 начнется детская программа, вечером стартует основные мероприятия акции.

С 15:00 до 23:30 от самарского филиала Третьяковской галереи до площади Дзержинского по всем "музейным" точкам будут курсировать бесплатные автобусы с экскурсионным сопровождением. с многогранной жизнью города.

Участники Фестиваля "Российская студенческая весна" смогут посетить музеи Самары бесплатно. Также из исторической части города будет организовано более 30 бесплатных пешеходных экскурсий от ведущих экскурсоводов, историков, краеведов Самары.

Вечерняя развлекательная программа на 2-й очереди набережной начнется с выступления музыкальной группы "Ватерфолс" и хедлайнеров фестиваля: группы "Пасадена", "Андеграунд".

Яркие и интересные выступления пройдут и в фестивальном городке на площади Куйбышева: концерт музыкальной группы "Экватор", выступление музыкальной шоу-группы "Paiducho Band".

Организаторы обращают внимание жителей и гостей губернии на возможные изменения в программе.

Гостям и участникам мероприятий напоминают о важности соблюдения профилактических мер для минимизации рисков распространения инфекций, в том числе COVID-19, а также прохождения своевременной ревакцинации. Соблюдение элементарных мер предосторожности, таких как ношение масок, мытье рук и обработка антисептическими средствами, поможет сохранить здоровье.