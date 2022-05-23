Из-за отравления кадетов будет уволен начальник тыла Самарского кадетского корпуса

Здоровью и жизни самарских кадетов МВД ничто не угрожает. "25 ребят уже находятся в удовлетворительном состоянии, четверо - пока в состоянии средней тяжести, но врачи заверяют, что скоро поставят их на ноги", - сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Напомним, 21 мая в медицинские учреждения Самары были госпитализированы 29 учащихся Самарского кадетского корпуса МВД России в возрасте от 14 до 15 лет.

По предварительной информации, причиной массового отравления учащихся Самарского кадетского корпуса МВД стала некачественная пища: на второй завтрак им давали запеканку и глазированные сырки. Все экспертизы уже проводятся.

"За ненадлежащий контроль качества продуктов начальник тыла СКК будет уволен", - отмечает Хинштейн.