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29 кадетов в Самаре госпитализировано с пищевым отравлением

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственным отделом по Красноглинскому району города Самара СУ СК РФ по Самарской области по факту массового отравления учащихся Самарского кадетского корпуса МВД России проводится проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По версии следствия, 21 мая в медицинские учреждения Самары были госпитализированы 29 учащихся Самарского кадетского корпуса МВД России в возрасте от 14 до 15 лет. По предварительным данным, у всех подростков наблюдаются признаки пищевого отравления. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в районе 15:00 к медицинскому работнику медсанчасти обратились кадеты учебного заведения с жалобами на ухудшение самочувствия.   

Установлено, что после приема пищи, на котором находились около 300 учащихся, 42 кадета почувствовали себя плохо. Медсестрой была незамедлительно вызвана бригада скорой медицинской помощи, 28 человек были госпитализированы в медицинские учреждения Самарской области и 14 человек размещены в медсанчасти по обслуживанию кадетского корпуса. В настоящее время учащиеся чувствуют себя лучше, их состояние удовлетворительное.  

Руководством Самарского кадетского корпуса МВД России назначено проведение служебной проверки, направленной на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего.

Гид потребителя

Последние комментарии

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Екатерина Славкина 09 апреля 2021 15:29 Житель Самарской области решил пройти через затопленную плотину и погиб

Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.

Дмитрий Миленин 29 августа 2018 18:28 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже

Антон Петров 05 августа 2018 07:39 На Волге у Самары пассажирка лодки получила перелом позвоночника

Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

Anders Midnatt 16 июля 2018 16:11 Юная самарчанка ради селфи перелезла через перила ж/д моста и упала на провода, получив удар током

Вот и нечего лазить где попало.

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