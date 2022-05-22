29 кадетов в Самаре госпитализировано с пищевым отравлением

Следственным отделом по Красноглинскому району города Самара СУ СК РФ по Самарской области по факту массового отравления учащихся Самарского кадетского корпуса МВД России проводится проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По версии следствия, 21 мая в медицинские учреждения Самары были госпитализированы 29 учащихся Самарского кадетского корпуса МВД России в возрасте от 14 до 15 лет. По предварительным данным, у всех подростков наблюдаются признаки пищевого отравления. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в районе 15:00 к медицинскому работнику медсанчасти обратились кадеты учебного заведения с жалобами на ухудшение самочувствия.

Установлено, что после приема пищи, на котором находились около 300 учащихся, 42 кадета почувствовали себя плохо. Медсестрой была незамедлительно вызвана бригада скорой медицинской помощи, 28 человек были госпитализированы в медицинские учреждения Самарской области и 14 человек размещены в медсанчасти по обслуживанию кадетского корпуса. В настоящее время учащиеся чувствуют себя лучше, их состояние удовлетворительное.

Руководством Самарского кадетского корпуса МВД России назначено проведение служебной проверки, направленной на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего.