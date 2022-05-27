16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Возобновлен рейс из Самары в Баку В июне из Самары открываются рейсы в Стамбул Движение по новой эстакаде на ул. Ново-Садовой откроют в конце года Абоненты провайдера SamaraLan остались без связи "Волга-Трэвэл" организует скоростные маршруты на "Валдаях"

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Решение билайна поможет улучшить инфраструктуру городов, развивать туризм и бизнес

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 167
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Билайн создал платформу геоаналитики, которая при помощи обезличенных агрегированных данных позволяет улучшать инфраструктуру города, развивать внутренний туризм, а также помогает бизнесу увеличить продажи.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Геоаналитика билайна с помощью математического моделирования и анализа сегментирует абонентов по социально-демографическим характеристикам, интересам и увлечениям; используя данные о местности и нагрузке на базовые станции, а также уникальный алгоритм, привязывает данные к конкретной территории на карте.

Такая карта может помочь бизнесу получить больше информации о территории для принятия решения о том, где лучше открыть торговую точку или разместить наружную рекламу, муниципалитеты могут более эффективно планировать городскую инфраструктуру, в том числе для социальных нужд и так далее.

"Веб-сервис Билайн.Геоаналитика — это инновационное решение в сфере геоаналитики и геомаркетинга. С помощью агрегированной и обезличенной информации об абонентах и паттернах их поведения/интересов мы улучшаем инфраструктуру города, помогаем бизнесу минимизировать риски и увеличить потенциальный оборот от продажи товаров и услуг. Более того, платформа позволяет развивать внутренний туризм за счет аналитики посещаемости туристических мест. Анализируя интересы туристов и их потребности, мы помогаем развивать инфраструктуру и делаем их отдых доступнее и комфортнее (это и развитие транспортной доступности, и увеличение количества отелей, если их не хватает в определенной зоне, и другие возможные улучшения)", — рассказал директор по продуктам и технологиям больших данных билайна Константин Романов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5