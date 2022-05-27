В школах Сызрани проходит акция ГАИ "Юный велосипедист"

В пятницу, 27 мая, в рамках мероприятия "Внимание - дети! Летние каникулы!" сызранская госавтоинспекция совместно с Центром по профилактике ДДТТ г. Сызрань пришли в школу №30 к первоклассникам и провели акцию "Юный велосипедист".

Игра прошла в занимательной форме - в виде путешествия по различным станциям, где ребят ждали новые задачи, связанные с дорожным движением. Но сначала детям напомнили о правилах безопасного перехода проезжей части и особенностях движения во дворах. Особое внимание обратили на правила передвижения на велосипеде, самокате и других средствах индивидуальной мобильности.

Школьники с большим интересом участвовали в предложенных конкурсах, отгадывали загадки, называли группы дорожных знаков, мастерски проезжали фигурное вождение и, конечно же, вспомнили все жесты регулировщика.

Мероприятие для школьников получилось веселым и запоминающимся. Дети в игровой форме закрепили знания о безопасном поведении на дороге, вспомнили основные правила, которые пригодятся им в повседневной жизни.

Подобные профилактические мероприятия с ребятами будут продолжаться, чтобы максимально уберечь их от неожиданностей улицы, сообщили в ОГИБДД МУ МВД России "Сызранское".