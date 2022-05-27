В школах Сызрани проходит акция ГАИ "Юный велосипедист"

В пятницу, 27 мая, в рамках мероприятия "Внимание - дети! Летние каникулы!" сызранская госавтоинспекция совместно с Центром по профилактике ДДТТ г. Сызрань пришли в школу №30 к первоклассникам и провели акцию "Юный велосипедист".
Игра прошла в занимательной форме - в виде путешествия по различным станциям, где ребят ждали новые задачи, связанные с дорожным движением. Но сначала детям напомнили о правилах безопасного перехода проезжей части и особенностях движения во дворах. Особое внимание обратили на правила передвижения на велосипеде, самокате и других средствах индивидуальной мобильности.
Школьники с большим интересом участвовали в предложенных конкурсах, отгадывали загадки, называли группы дорожных знаков, мастерски проезжали фигурное вождение и, конечно же, вспомнили все жесты регулировщика.
Мероприятие для школьников получилось веселым и запоминающимся. Дети в игровой форме закрепили знания о безопасном поведении на дороге, вспомнили основные правила, которые пригодятся им в повседневной жизни.
Подобные профилактические мероприятия с ребятами будут продолжаться, чтобы максимально уберечь их от неожиданностей улицы, сообщили в ОГИБДД МУ МВД России "Сызранское".
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !