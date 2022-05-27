"Единая Россия" представила меры по экономической интеграции Донбасса и освобожденных территорий

"Единая Россия" закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе дискуссионной площадки "Экономическая интеграция с Донбассом и освобожденными территориями" партийного форума "Предпринимательство в новой экономической реальности", который проходит в Москве 26 мая.

"Надо уже сейчас решать, как поднимать экономику, запускать предприятия, торговлю, возвращать предпринимательскую активность. Предлагаю рассмотреть возможность создания особой экономической зоны на территории Луганской и Донецкой народных республик. А также обеспечить возврат определенной доли капитальных затрат при строительстве производственных объектов. В кратчайшие сроки сформировать номенклатуру товаров. Включить в нее все, что востребовано для восстановления инфраструктуры, внутреннего потребления, что может поставляться на российский рынок, максимально упростить сертификацию таких товаров. Освободить их от уплаты НДС и таможенных пошлин", - перечислил задачи секретарь Генсовета.

Чтобы развивать экономическую активность в народных республиках и освобожденных территориях, необходимо упростить процедуры проверок на границе и расширить пропускную способность. Помимо этого - организовать перевалочные хабы в Ростове, Крыму, других приграничных регионах и помочь с доставкой товаров самозанятым и малым предпринимателям из ЛДНР.

Андрей Турчак также предложил предусмотреть меры по развитию банковской сети, запустить специальные программы долгосрочного "дешевого" кредитования предпринимателей Донбасса и дать возможность проводить платежи без комиссий через любые банки и СБП.

"Для российских предпринимателей открылись уникальные возможности по освоению нового рынка. Необходимо дать налоговые льготы предприятиям, которые открывают свои филиалы в ЛДНР - при условии, конечно, что они создают рабочие места для жителей Донбасса и платят им зарплату не менее двух МРОТ", - сказал секретарь Генсовета.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что "Единая Россия" уже предпринимает беспрецедентные действия, чтобы жители Донбасса и освобожденных территорий получали необходимую помощь, а совместные усилия членов партии спасли не одну жизнь.

"Хочу поблагодарить сенаторов, депутатов Госдумы от "Единой России", которые с первых дней спецоперации работают на Донбассе - без охраны, без особых условий. Они доставляют гуманитарную помощь в освобожденные районы, работают в больницах, общаются с населением для налаживания мирной жизни и помогают нашим подразделениям со спецоборудованием на фронт", - сказал Денис Пушилин.

Он поблагодарил Андрея Турчака за приглашение делегации Народного совета ДНР во главе с его председателем посетить Госдуму и Совет Федерации, подчеркнув, что связи парламентариев пойдут на благо интеграционным процессам.

Благодарность за помощь в восстановлении территорий выразил и глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, на территории народной республики уже создан штаб по восстановлению, работе которого помогает Россия. Уже ведутся работы по ремонту дорог и решению логистических проблем. После этого будет запущена работа ряда предприятий.

"Необходимо привлечение инвесторов из России, которым мы готовы предоставить налоговые и таможенные льготы, льготную аренду. Республика должна стать одним из ключевых партнеров РФ. Мы верим в то, что, объединяясь с представителями крупного бизнеса РФ, поднимем экономику и сделаем так, чтобы она работала на общий потенциал", - подчеркнул Леонид Пасечник.

С ним согласился глава Военно-гражданской администрации Херсона Владимир Сальдо. По его словам, именно транспортные проблемы осложняют поставку товаров и работу предпринимателей.

"Надо создать условия для устройства нескольких окон для проезда. И у нас есть блокпосты, мы с военными будем увеличивать количество пропускных окон, чтобы быстрее проезжали - и люди, и гражданский транспорт, и бизнесмены. Еще одна задача - восстановление железнодорожного движения. Как только запустится железнодорожное сообщение, это снимет нагрузку на пропускные пункты", - сказал он.

Владимир Сальдо также поблагодарил "Единую Россию" за помощь, которую партия оказывает территории. "Даже сейчас рядом со мной присутствует Игорь Кастюкевич, который с первых дней бывает в Херсонщине. Вы были, Андрей Анатольевич, Анна Кузнецова. Поэтому мы сразу начали ощущать поддержку", - сказал Владимир Сальдо.

Для поддержки жителей Донбасса и освобожденных территорий "Единая Россия" уже открыла 15 центров помощи. В ближайшее время они появятся в Херсоне, Запорожье и Попасной. Несмотря на разрушения, туда возвращаются люди. Также в Луганской Народной Республике будет создан центр юридической помощи - специалисты центра помогут решить вопросы жителей, дома которых были полностью разрушены или утрачены документы на право собственности.

В Мариуполе параллельно с открытием центров помощи партия организовала работу по возобновлению работы магазинов, а также помогает восстанавливать инфраструктуру. Решаются вопросы об открытии производств окон, стройматериалов и создании новых микрорайонов рядом с городом.

"Главной целью было дать людям возможность купить товары, получить доступ к воде, связи. Мобилизовать местное предпринимательское сообщество на освобожденных территориях. Мы как инструмент связи общества с госструктурами должны помогать максимально быстро открывать школы. Сократить время для регистрации школьных учреждений, лицензировать их", - отметил депутат Госдумы Дмитрий Саблин, который координирует работу по оказанию помощи Мариуполю.

Как подчеркнул председатель общественного совета партпроекта "Предпринимательство", полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, "Единая Россия" поможет представителям предпринимательского сообщества в России и на Донбассе получить все возможные инструменты поддержки.

"В рамках нашей площадки мы сможем сделать так, чтобы все институты заработали, и мы отвечали потребностям на злобу дня. У нас достаточно большое количество институтов развития, многие доказали свою состоятельность и компетентность", - подчеркнул Владимир Якушев.

Продолжится и гуманитарная миссия "Единой России". 70% от всего поступающего на территорию ЛДНР гуманитарного груза собрали отделения партии по всей стране - это более восьми тысяч тонн.

"Единая Россия" остановила гуманитарную катастрофу, которая могла произойти на тех территориях, где шли боевые действия. Надо отдать должное социально ответственному бизнесу в наших регионах, который активно подключился к этой работе. Это и продукты питания, и стройматериалы, и доставка лекарственных средств. Во все госпитали, больницы ЛДНР практически ежедневно поступают медикаменты от наших коллег-депутатов Евгения Нифантьева, Бадмы Башанкаева, Дмитрия Хубезова, Ольги Тимофеевой. Отдельные слова благодарности - волонтерам МГЕР, которая во время СВО перезагрузилась и перешла на другой фронт работ", - рассказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров.

Депутаты от "Единой России" будут работать на Донбассе до тех пор, пока это необходимо жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области, Запорожья и других освобожденных территорий по мере продвижения наших войск, подчеркнул Андрей Турчак.

"Комментировать работу депутатов "Единой России" на Донбассе может только тот, кто был там и пропустил это все через себя. Вопросы об охране этих ребят-депутатов, звучащие с высоких трибун, не могут не вызывать у нас недоумения. Мне кажется, не стоит обращать внимание на подобные высказывания и заявления ряда полностью оторвавшихся от реалий чиновников. Я уже говорил, что комментировать эту работу может только тот человек, который непосредственно находился там, а не просиживал штаны в удобных креслах", - высказался секретарь Генсовета.

Заместитель председателя комитета по экономике, предпринимательству в Самарской губернской думе Роман Балтер, депутат фракции "Единая Россия", согласен с тем, что одной из главных задач после восстановления социальной инфраструктуры на территории ДНР и ЛНР будет максимальное информирование предпринимательского сообщества обо всех имеющихся инструментах поддержки.

"За восемь лет бизнес Донбасса научился работать в очень жестких условиях. Мы услышали много конструктивных предложений, из которых я выделил бы предложение установить для российских компаний, осуществляющих инвестиционные проекты на территории ЛДНР, налоговые льготы и дополнительные преференции, в том числе через создание особой экономической зоны на Донбассе", - резюмировал Роман Балтер.