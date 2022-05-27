"Единая Россия" предложила меры поддержки предпринимательства

В рамках партийного форума "Предпринимательство в новой экономической реальности" "Единая Россия" вместе с экспертами и профильным сообществом выработала предложения по развитию и поддержке предпринимательства.

Как сообщает сайт ER.ru, пять дискуссионных площадок форума были посвящены экономической интеграции с Донбассом и освобожденными территориями, повышению эффективности финансовых инструментов поддержки российских предпринимателей, упрощению механизмов контроля и снятию административных барьеров, поддержке технологического и университетского предпринимательства, студенческих стартапов и самозанятых, а также развитию импортозамещения.

Как отметил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, поддержка малого и среднего бизнеса остается приоритетным направлением работы партии.

"Единая Россия" должна выступать проводником всех наиболее важных экономических проектов и использовать для их продвижения своих представителей на всех уровнях. Вместе с первичными и региональными организациями нужно формировать перечень товаров и услуг, которые в первую очередь должны проходить импортозамещение, искать новые рынки. Помогать начинающим предпринимателям проходить через административные преграды. Иначе мы не сможем противостоять той лавине санкций, которая обрушилась на нашу страну", — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Депутаты фракции "Единой России" в Самарской губернской думе уверены, что для реагирования на санкции нужна быстрая, эффективная работа всей вертикали власти.

"Мы проработали несколько направлений. Среди общих мер поддержки — возможность введения моратория на плановые проверки малых и средних предприятий и IT-компаний в 2022–2024 годах, возможность автоматического продления лицензий в этом году, упрощение госзакупок. В регионе запущены льготные региональные программы финансирования социальных предпринимателей и Госфонда развития промышленности Самарской области, программы льготного кредитования. Разработана новая кредитная программа со ставкой не более 3%.

Одним из важнейших направлений также считаем IT-сферу. Введено упрощение процедуры закупки критически важных отечественных разработок в IT-области, беспроцентная ставка по налогу на прибыль до конца 2024 года и другие налоговые преференции", — рассказал руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе, заместитель председателя регионального парламента Александр Живайкин.

Одна из ключевых площадок форума была посвящена экономической интеграции с Донбассом. Ее провел секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он сообщил, что для активизации работы по этому направлению "Единая Россия" закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства.

"Надо уже сейчас решать, как поднимать экономику, запускать предприятия, торговлю, возвращать предпринимательскую активность. Предлагаю рассмотреть возможность создания особой экономической зоны на территории Луганской и Донецкой народных республик", — сказал секретарь Генсовета.

Еще одна площадка партийного форума была посвящена ведению предпринимательской деятельности в новой экономической реальности. Участники площадки сошлись во мнении, что приоритетная задача — переход к профилактическому характеру взаимоотношений государства и бизнеса.

"Единая Россия" предлагает ввести отсрочку по исполнительным производствам и мораторий на взыскание исполнительского сбора. Также мы можем упростить наше налогообложение, будет больше поступлений и проще будет этими вопросами управлять", — сказала, выступая на пленарном заседании, первый вице-президент "Опоры России" Марина Блудян.