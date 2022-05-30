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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Оператор билайн предлагает взять Wi-Fi за город со скидкой 70%

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С началом дачного сезона многие жители отправляются за город — на дачи, в частные дома или в путешествия по туристическим местам. Чтобы сделать мобильный интернет доступнее, билайн запустил специальное летнее предложение для тех, кто хочет с удобством пользоваться связью за городом.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Отправляясь отдыхать в область, многие рассчитывают оставаться на связи с близкими, а также сохранять доступ к нужным данным или онлайн-развлечениям. Однако зачастую проводной интернет за городом отсутствует, и в таком случае на выручку приходит мобильная сеть.

Оператор билайн как раз запустил специальное летнее предложение, которое может пригодиться тем, кто хочет пользоваться связью за городом — 70% скидка на ежемесячную абонентскую плату в течение трех месяцев в тарифе для роутера или USB-модема "Интернет LIVE".

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подключиться на тарифный план "Интернет LIVE" с пакетом 60 Гб и оплатить сумму, равную абонентской плате за три месяца вперёд с учетом скидки. Эти средства (за вычетом 1 дня) поступят на бонусный баланс и будут доступны только для списания оплаты по тарифу. По завершении трех месяцев скидка отключится, и оплата будет производиться по обычной стоимости. Подключиться на тариф на этих условиях могут новые клиенты билайн до 31 августа. С 26.05.2022 по 31.08.2022 предоставляется скидка 70% на абон. плату по тарифу в ряде регионов новым абонентам тарифа "Интернет LIVE" с пакетом 60 ГБ при единовременной оплате суммы, равной размеру абон. платы за 3 мес. со скидкой. Сумма зачисляется на бонусный баланс в виде бонусов (за вычетом 1 дня). Организатор и условия — на beeline.ru. "LIVE" — "прямой эфир". Подробности предложения — на сайте.

Через роутер интернет можно раздавать по Wi-Fi сразу на несколько устройств — смартфоны, ноутбуки, планшеты и т. п. Это особенно удобно для тех, кто едет на отдых с семьёй или большой компанией. В ряде ситуаций может быть удобнее использовать Wi-Fi-роутер или модем, чем раздавать интернет со смартфона. У смартфона может быть достаточно небольшой радиус действия, при этом во время звонка мобильный интернет может отключиться. Также у смартфона могут быть и ограничения по количеству одновременно подключенных устройств.

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