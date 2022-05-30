Оператор билайн предлагает взять Wi-Fi за город со скидкой 70%

С началом дачного сезона многие жители отправляются за город — на дачи, в частные дома или в путешествия по туристическим местам. Чтобы сделать мобильный интернет доступнее, билайн запустил специальное летнее предложение для тех, кто хочет с удобством пользоваться связью за городом.
Отправляясь отдыхать в область, многие рассчитывают оставаться на связи с близкими, а также сохранять доступ к нужным данным или онлайн-развлечениям. Однако зачастую проводной интернет за городом отсутствует, и в таком случае на выручку приходит мобильная сеть.
Оператор билайн как раз запустил специальное летнее предложение, которое может пригодиться тем, кто хочет пользоваться связью за городом — 70% скидка на ежемесячную абонентскую плату в течение трех месяцев в тарифе для роутера или USB-модема "Интернет LIVE".
Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подключиться на тарифный план "Интернет LIVE" с пакетом 60 Гб и оплатить сумму, равную абонентской плате за три месяца вперёд с учетом скидки. Эти средства (за вычетом 1 дня) поступят на бонусный баланс и будут доступны только для списания оплаты по тарифу. По завершении трех месяцев скидка отключится, и оплата будет производиться по обычной стоимости. Подключиться на тариф на этих условиях могут новые клиенты билайн до 31 августа. С 26.05.2022 по 31.08.2022 предоставляется скидка 70% на абон. плату по тарифу в ряде регионов новым абонентам тарифа "Интернет LIVE" с пакетом 60 ГБ при единовременной оплате суммы, равной размеру абон. платы за 3 мес. со скидкой. Сумма зачисляется на бонусный баланс в виде бонусов (за вычетом 1 дня). Организатор и условия — на beeline.ru. "LIVE" — "прямой эфир". Подробности предложения — на сайте.
Через роутер интернет можно раздавать по Wi-Fi сразу на несколько устройств — смартфоны, ноутбуки, планшеты и т. п. Это особенно удобно для тех, кто едет на отдых с семьёй или большой компанией. В ряде ситуаций может быть удобнее использовать Wi-Fi-роутер или модем, чем раздавать интернет со смартфона. У смартфона может быть достаточно небольшой радиус действия, при этом во время звонка мобильный интернет может отключиться. Также у смартфона могут быть и ограничения по количеству одновременно подключенных устройств.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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