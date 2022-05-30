"Ростелеком" предлагает операторам связи комплексное решение по управлению сетевой инфраструктурой

Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений "Ростелеком" предлагает комплексное решение для операторов связи — управление сетевой инфраструктурой заказчика.
"Ростелеком" предоставляет в аренду необходимое сетевое оборудование и обеспечивает бесперебойную поддержку его работоспособности. Комплексное решение включает в себя проактивный мониторинг всей сетевой инфраструктуры, диагностику неисправностей и решение проблем с помощью удаленного доступа из любой точки мира. Заказчик может пользоваться порталом управляемых услуг и в режиме реального времени получать информацию о состоянии сетевой инфраструктуры, формировать отчеты и заявки на круглосуточную техническую поддержку.
Решение "Ростелекома", предоставляемое по сервисной модели, позволяет оператору связи экономить на приобретении и поддержке сетевого оборудования, гибко модернизировать и заменять оборудование под текущие задачи бизнеса, а также снизить затраты на непрофильные виды деятельности. Компания гарантирует высокое качество, надежность сервиса и несет ответственность за возможные нарушения в рамках SLA.
"Ростелеком" предоставляет в аренду различное каналообразующее, приемно-передающее и иное телекоммуникационное оборудование для расширения и модернизации инфраструктуры заказчика при ограниченном объеме капитальных затрат.
Проактивный мониторинг комплексно оценивает действующую инфраструктуру, позволяя решить проблемы до того, как они негативно повлияют на бизнес заказчика. С помощью решения можно автоматизировать до 80% ручного труда, производить нагрузочное тестирование и отслеживать несанкционированные подключения. Поддерживается вся линейка популярных типов и производителей оборудования.
Круглосуточная техническая поддержка и эксплуатация позволяет снизить расходы на фонд оплаты труда заказчика за счет передачи работ по обслуживанию оборудования на аутсорсинг.
"Гибкая организация операторского бизнеса — сложная задача, требующая значительных ресурсов и знаний. Поэтому мы предлагаем операторам связи оптимальное решение, состоящее из трех базовых компонентов, которые наиболее эффективным образом отвечают текущим вызовам времени. При этом "Ростелеком" гарантирует безопасную и надежную работу своих цифровых продуктов и сервисов", — сказала вице-президент по работе с операторами связи "Ростелекома" Наталия Крючкова.
"Комплексное решение "Ростелекома", включающее в себя аренду сетевого оборудования и услуги по мониторингу, обслуживанию и управлению оборудованием, на котором строится сетевая инфраструктура оператора связи, позволит нашим заказчикам сфокусироваться на ключевых направлениях развития бизнеса, оставив рутинную работу по сопровождению информационных систем в зоне ответственности "Ростелекома", — добавила Наталия Крючкова.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
We can recommend luxury homes for you
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт