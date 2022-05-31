"Ростелеком" показал "Российскую студенческую весну" во всей красе

"Ростелеком" обеспечил трансляцию юбилейного, XXX фестиваля "Российская студенческая весна" в Самаре. В этом году конкурсные выступления впервые вышли за рамки закрытых сценических площадок и стали доступны всем. Молодежный праздник вдохновения и творчества жители региона увидели благодаря цифровым технологиям.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Трибуны стадионов "Солидарность Самара Арена" и Ледового дворца спорта, где проходило открытие и закрытие фестиваля, вмещают 55 тысяч человек. Желающих стать участниками масштабных представлений было гораздо больше. Чтобы зрители смогли разглядеть все в мельчайших подробностях, мы вывели изображение на большие уличные экраны".
На основных площадках, где проходили праздничные мероприятия, работали точки доступа Wi-Fi от "Ростелекома". К беспроводной сети интернет-пользователи подключались в 17 шатрах фестивального городка, в Самарском академическом театре оперы и балета, театре юного зрителя "СамАрт", театре кукол и Самарской государственной филармонии. Передачу данных обеспечивали 24 скоростных канала связи провайдера. Во время проведения фестиваля гости и жители Самары скачали 2,2 терабайта трафика.
Кристина Гнатюк, заместитель исполнительного директора фестиваля "Российская студенческая весна":
"Фестиваль объединил зрителей и участников, вернул всем радостное ощущение юности. Погрузиться в атмосферу праздника можно было, даже оставаясь дома: федеральные телевизионные каналы и социальные сети вели трансляцию через Интернет".
Телекоммуникационная инфраструктура "Ростелекома" работала без сбоев, в штатном режиме. Специалисты провайдера обеспечивали техническую поддержку сервисов.
Фестиваль стал рекордным по своим масштабам. В торжествах участвовало более 770 тысяч человек. В Самару приехало около пяти тысяч студентов из 85 регионов России, стран СНГ, а также ДНР и ЛНР. Конкурсанты выступали по 10 творческим направлениям, на суд зрителей они впервые за всю тридцатилетнюю историю фестиваля представили 1327 конкурсных работ.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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