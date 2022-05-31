"Ростелеком" показал "Российскую студенческую весну" во всей красе

"Ростелеком" обеспечил трансляцию юбилейного, XXX фестиваля "Российская студенческая весна" в Самаре. В этом году конкурсные выступления впервые вышли за рамки закрытых сценических площадок и стали доступны всем. Молодежный праздник вдохновения и творчества жители региона увидели благодаря цифровым технологиям.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Трибуны стадионов "Солидарность Самара Арена" и Ледового дворца спорта, где проходило открытие и закрытие фестиваля, вмещают 55 тысяч человек. Желающих стать участниками масштабных представлений было гораздо больше. Чтобы зрители смогли разглядеть все в мельчайших подробностях, мы вывели изображение на большие уличные экраны".

На основных площадках, где проходили праздничные мероприятия, работали точки доступа Wi-Fi от "Ростелекома". К беспроводной сети интернет-пользователи подключались в 17 шатрах фестивального городка, в Самарском академическом театре оперы и балета, театре юного зрителя "СамАрт", театре кукол и Самарской государственной филармонии. Передачу данных обеспечивали 24 скоростных канала связи провайдера. Во время проведения фестиваля гости и жители Самары скачали 2,2 терабайта трафика.

Кристина Гнатюк, заместитель исполнительного директора фестиваля "Российская студенческая весна":

"Фестиваль объединил зрителей и участников, вернул всем радостное ощущение юности. Погрузиться в атмосферу праздника можно было, даже оставаясь дома: федеральные телевизионные каналы и социальные сети вели трансляцию через Интернет".

Телекоммуникационная инфраструктура "Ростелекома" работала без сбоев, в штатном режиме. Специалисты провайдера обеспечивали техническую поддержку сервисов.

Фестиваль стал рекордным по своим масштабам. В торжествах участвовало более 770 тысяч человек. В Самару приехало около пяти тысяч студентов из 85 регионов России, стран СНГ, а также ДНР и ЛНР. Конкурсанты выступали по 10 творческим направлениям, на суд зрителей они впервые за всю тридцатилетнюю историю фестиваля представили 1327 конкурсных работ.