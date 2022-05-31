Еще один самарский волонтер уехал помогать в восстановлении ДНР

Руководитель штаба "Молодой Гвардии" Красноглинского района, педагог Игнат Подолько оказался среди добровольцев, готовых помочь жителям Донбасса.

Игнатий Подолько известен в Красноглинском районе не только как победитель муниципального этапа общественной акции "Народное признание". В 2020 году в номинации "Мы вместе" большинство голосов жители поселка Мехзавод, поселка Управленческий и микрорайона Крутые Ключи отдали за волонтера и депутата-единоросса Игнатия Подолько.

Еще в школе Игнат твердо решил, что будет помогать людям. И от своего решения не отступился.

"Еще в старших классах я сформулировал для себя цель: быть полезным обществу. Поэтому начал искать направления, в которых смогу максимально реализовать себя. Три года назад стал специалистом по связям с общественностью в православном благотворительном фонде "Благое отрочество и милосердие". Кроме того, работаю преподавателем-организатором ОБЖ в самарской школе "Благое отрочество". Рад, что у меня есть возможность заниматься с подрастающим поколением, помогать ребятам в самоопределении и выборе правильных жизненных ориентиров", - признается самарский волонтер, который более пяти лет трудится в Российском Красном Кресте.

Два года пандемии - тоже хорошая школа волонтерства, считает руководитель "Молодой гвардии" в Красноглинском районе.

Навыки и умения Игната, которые он получил в Самарской области, сейчас очень нужны на Донбассе. Ведь там ему и другим волонтерам предстоит непростая и очень ответственная миссия - помочь восстановлению мирной жизни.

"Это уже второй представитель от Самарской области на Донбассе. Мы верим, что ребята отлично справятся со своей миссией и с любой работой. Желаем им удачи и с нетерпением ждем на родной земле", - отметил и.о. руководителя "Молодой гвардии Единой России" в Самарской области Антон Родионов.