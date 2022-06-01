Самарастат зафиксировал сокращение поголовья сельхозживотных за последние пять лет

Самарастат опубликовал предварительные итоги сельскохозяйственной микропереписи, которая прошла в августе 2021 года.
Так, число сельскохозяйственных организаций в Самарской области на август прошлого года составило 495 против 559 в 2016 году. При этом крупных и средних организаций из них лишь 95.
Площадь сельхозугодий во владении сельхозорганизаций с 2016 г. уменьшилась на 416 тыс. га - до 2073 тыс. га. Посевная площадь выросла на 82 тыс. га - до 1541 тыс. га.
Поголовье крупного рогатого скота уменьшилось с 89,7 тыс. до 76,5 тыс. голов, свиней - с 90,4 тыс. до 58,3 тыс. голов, птицы - с 2941,1 тыс. до 1217 тыс. голов.
Число фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в сельском хозяйстве сократилось с 1947 до 1471. Из них на ИП приходится 143 хозяйства.
Площадь сельхозугодий, которыми владеют фермеры и ИП, сократилась с 836 тыс. га до 796 тыс. га. Посевная площадь при этом выросла с 548 до 610 тыс. га.
В этих хозяйствах содержится 68,4 тыс. голов КРС (в 2016 - 63,2 тыс.), 29,4 тыс. свиней (в 2016 - 26,3 тыс.), 27,6 голов птицы (в 2016 - 39,8 тыс.).
Последние комментарии
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?