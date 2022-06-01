Самарастат зафиксировал сокращение поголовья сельхозживотных за последние пять лет

Самарастат опубликовал предварительные итоги сельскохозяйственной микропереписи, которая прошла в августе 2021 года.

Так, число сельскохозяйственных организаций в Самарской области на август прошлого года составило 495 против 559 в 2016 году. При этом крупных и средних организаций из них лишь 95.

Площадь сельхозугодий во владении сельхозорганизаций с 2016 г. уменьшилась на 416 тыс. га - до 2073 тыс. га. Посевная площадь выросла на 82 тыс. га - до 1541 тыс. га.

Поголовье крупного рогатого скота уменьшилось с 89,7 тыс. до 76,5 тыс. голов, свиней - с 90,4 тыс. до 58,3 тыс. голов, птицы - с 2941,1 тыс. до 1217 тыс. голов.

Число фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в сельском хозяйстве сократилось с 1947 до 1471. Из них на ИП приходится 143 хозяйства.

Площадь сельхозугодий, которыми владеют фермеры и ИП, сократилась с 836 тыс. га до 796 тыс. га. Посевная площадь при этом выросла с 548 до 610 тыс. га.

В этих хозяйствах содержится 68,4 тыс. голов КРС (в 2016 - 63,2 тыс.), 29,4 тыс. свиней (в 2016 - 26,3 тыс.), 27,6 голов птицы (в 2016 - 39,8 тыс.).