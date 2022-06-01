Детский омбудсмен поздравила самарцев с Днем защиты детей

Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова поздравила жителей региона с Международным днем защиты детей.

Омбудсмен отметила, что данный праздник - это напоминание взрослым об ответственности за детей, за их жизнь и здоровье, безопасность и благополучие.

"Уважаемые взрослые, помните, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство. Задача взрослых - делать все возможное, чтобы детство было самой прекрасной порой жизни, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой и любовью близких людей. Желаю вам терпения, справедливости, доброты и нежности по отношению к детям, - заявила Татьяна Козлова. - Хочется пожелать, чтобы не только в этот день каждый ребенок чувствовал себя защищенным, любимым и безгранично счастливым".