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Владимир Бурматов: У нас единая страна, и закон на ее территории тоже един

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, координатор федерального партийного проекта "Единой России" "Чистая страна" Владимир Бурматов возмущен предложениями самарских чиновников.

В Самарской области чиновники предлагают "предоставить муниципальным образованиям возможность самостоятельно принимать решение, какой вариант обращения с животными без владельцев должен быть применен на их территории".

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, координатор партпроекта "Чистая страна" Владимир Бурматов удивлен: "А это как? Предоставить муниципалитетам самим решать, соблюдать им федеральный закон или нет? Оригинально! Следующим шагом можно разрешить муниципалитетам самостоятельно определять, действует на их территории Уголовный кодекс, например, или нет. Или, скажем, Конституция. Каким-то муниципалитетам может быть неудобно ее исполнять ввиду "поляризации мнений среди муниципальных образований по данному вопросу". Так и ладно, пусть не исполняют, правда? Ну раз такое дело".

"У нас единая страна, и закон на ее территории тоже един - даже в муниципалитетах Самарской области. Так что федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" им тоже придется исполнять. Всем. Строить приюты, заниматься массовой стерилизацией животных, помогать волонтерам, бороться с "самовыгулом" и заниматься пристройством безнадзорных животных. Надо для этого расширить полномочия регионов - расширим. Но вместе с ответственностью за их неисполнение", - резюмировал координатор экологического федерального партийного проекта "Единой России".

Гид потребителя

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