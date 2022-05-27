16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские единороссы вручили подарки детям Донбасса Александр Живайкин вручил именные стипендии лучшим школьникам округа Владимир Бурматов: У нас единая страна, и закон на ее территории тоже един В праймериз "Единой России" по довыборам в губдуму победил Михаил Смирнов Еще один самарский волонтер уехал помогать в восстановлении ДНР

Партии Власть и политика

"Единая Россия" подготовила поправки по защите боевых выплат военнослужащим от списани за долги

МОСКВА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сегодня выплаты, которые солдаты и офицеры получают за выполнение боевых задач, в том числе в ходе СВО по защите Донбасса, могут быть списаны кредиторами. Изменения в законодательство защитят эти средства, подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Это крайне важное и справедливое решение. И лишь малая часть того, что мы можем сделать в поддержку наших ребят, выполняющих свой боевой долг, и их семей", - уверен он.

Также Андрей Турчак сообщил, что "Единая Россия" готовит изменения в федеральное законодательство, основанные на региональной практике, по дополнительным мерам поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, и членов семей погибших бойцов.

Глава региона, секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров отметил, что  важно позаботиться и о семьях военнослужащих.

"Мы должны сегодня все вместе позаботиться о семьях защитников Отечества. Мы должны сделать все, чтобы их дети получили нужное образование, чтобы поддержку нашу семьи защитников Отечества - как героев Великой Отечественной войны, так и сегодняшних дней - чувствовали всегда", - напомнил глава региона.

Дмитрий Азаров особо подчеркнул, что российские военнослужащие сегодня, как и их героические предки восемь десятков лет назад, защищают нашу страну и весь мир от нацизма.

Напомним, ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе поездки в Приморский край предложил масштабировать региональные практики поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации, на всю страну. Для этого проведут анализ действующих мер поддержки, на основании которого партия подготовит изменения в федеральное законодательство. 25 мая на заседании президиума Госсовета по социальной политике президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу "Единой России". Это станет хорошим дополнением к федеральным мерам, подчеркнул президент.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5