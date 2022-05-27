"Единая Россия" подготовила поправки по защите боевых выплат военнослужащим от списани за долги

Сегодня выплаты, которые солдаты и офицеры получают за выполнение боевых задач, в том числе в ходе СВО по защите Донбасса, могут быть списаны кредиторами. Изменения в законодательство защитят эти средства, подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Это крайне важное и справедливое решение. И лишь малая часть того, что мы можем сделать в поддержку наших ребят, выполняющих свой боевой долг, и их семей", - уверен он.

Также Андрей Турчак сообщил, что "Единая Россия" готовит изменения в федеральное законодательство, основанные на региональной практике, по дополнительным мерам поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, и членов семей погибших бойцов.

Глава региона, секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров отметил, что важно позаботиться и о семьях военнослужащих.

"Мы должны сегодня все вместе позаботиться о семьях защитников Отечества. Мы должны сделать все, чтобы их дети получили нужное образование, чтобы поддержку нашу семьи защитников Отечества - как героев Великой Отечественной войны, так и сегодняшних дней - чувствовали всегда", - напомнил глава региона.

Дмитрий Азаров особо подчеркнул, что российские военнослужащие сегодня, как и их героические предки восемь десятков лет назад, защищают нашу страну и весь мир от нацизма.

Напомним, ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе поездки в Приморский край предложил масштабировать региональные практики поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации, на всю страну. Для этого проведут анализ действующих мер поддержки, на основании которого партия подготовит изменения в федеральное законодательство. 25 мая на заседании президиума Госсовета по социальной политике президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу "Единой России". Это станет хорошим дополнением к федеральным мерам, подчеркнул президент.