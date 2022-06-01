Александр Живайкин вручил именные стипендии лучшим школьникам округа

В среду, 25 мая, заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции "Единой России" Александр Живайкин наградил именными стипендиями наиболее отличившихся школьников Советского и Волжского районов.

В самарском лицее "Созвездие" состоялась торжественная церемония награждения учащихся Советского района. Девять победителей отобраны по двум номинациям - "за отличные успехи в учебе" и "за особые достижения в общественной сфере".

Депутат Александр Живайкин и глава района Вадим Бородин наградили молодых людей благодарственными письмами и знаками "Z" в стиле Георгиевской ленты. Депутат указал, что Георгиевская ленточка - символ Дня Победы, а знаком "Z" мы выражаем поддержку политике президента РФ Владимира Путина и российским военнослужащим в специальной военной операции по денацификации Украины.

За чашечкой чая, чтобы лучше познакомиться, Александр Живайкин предложил участникам торжества сыграть в блиц-интервью. Одни его вопросы были шутливыми, другие касались выбора будущей профессии, учебы и хобби. Например, девятиклассник Артем Коропец хотел бы написать книгу о своем увлечении, восьмиклассник Никита Белеко ответил, что ни дня нельзя обойтись без книги.

Директор школы № 91 Надежда Стаценко подчеркнула, что конкурс именных стипендий Александра Живайкина стал событием. Выбирались лучшие ребята, а остальные ученики подтягивались к лидерам.

Далее вручение именных стипендий депутата Александра Живайкина прошло в актовом зале средней школы с. Чернеречья Волжского района. Лауреатами стипендии стали 10 школьников из поселков Рощинский, Просвет, Черновский и села Спиридоновка. Депутат сердечно поздравил с успехами в учебе и общественной работе школьников, их родителей и учителей.

Глава района Евгений Макридин подчеркнул: "В каждом образовательном учреждении есть вклад и частица души нашего депутата Александра Ивановича Живайкина. Мы вместе создаем в школах "Точки роста", оснащаем и ремонтируем спортивные залы. Отличившимся ученикам желаю и дальше прославлять свою малую родину, продолжить образование и вернуться в район".

Лауреаты стипендии намерены поступить в вузы по целевому приему и вернуться с дипломом домой: Настя Кудряшова - будущий филолог, Вика Паллина планирует учиться на историческом факультете и работать в родной школе учителями-предметниками. Семена Боброва интересует специальность по информационной безопасности, он также планирует трудоустроиться в родном Волжском районе.

Директор школы с. Черноречье Елена Коновалова поблагодарила депутата за законодательную поддержку подготовки специалистов по целевому приему в вузы. Она обратилась к Александру Живайкину с просьбой на законодательном уровне обеспечить целевую подготовку и по среднему профессиональному образованию.

От лица руководителей школ Волжского района депутата Александра Живайкина поблагодарила директор школы пос. Черновский Анна Чигарева. Она отметила, что за последние пять лет сельские школы заметно преобразились, появилась современная техника, начальные классы впервые обеспечены бесплатными горячими обедами. Это дало эффект - стало больше знающих и умеющих выпускников. К сожалению, кадровый голод в учительском звене не решен.

"Наша мирная жизнь невозможна без гарантий безопасности России. Мы не могли даже представить, что спустя 77 лет после Великой Победы немецкий фашизм прорастет в виде неонацизма на Украине", - отметил Александр Живайкин.