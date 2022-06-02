Новый проект Единой России "Качество детства" направлен на поддержку семей с детьми

Партия "Единая Россия" запустила проект "Качество детства" для оценки качества работы регионов по просемейному блоку народной программы. В нем будут описаны все направления и формы защиты детей и семей с детьми.

Об этом сообщила председатель комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи, замсекретаря Генсовета партии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на приеме по вопросам материнства и детства 1 июня, который она провела вместе с председателем партии Дмитрием Медведевым.

Как сообщает сайт ER.ru, выстраивание системы мер поддержки семей с детьми - приоритет Народной программы "Единой России". Несмотря на введение санкций, продолжают появляться новые форматы поддержки. Это, например, выплаты на детей от 8 до 17 лет, расширение программы материнского капитала с его индексацией, сохранение социальных выплат по потере кормильца подросткам при подработке в каникулы.

Также с 1 июня будут проиндексированы пособия, например, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 3 лет, выплата малообеспеченным семьям на детей от 3 до 17 лет. Увеличение затронет порядка 15 млн россиян.

Кроме того, социальные выплаты с 1 мая будут защищены от списания за долги без согласия заемщика.

С 2022 года увеличен размер материнского капитала. Также по инициативе партии справедливое право на маткапитал получили отцы, одиноко воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей.

Для повышения доступности детского отдыха и оздоровления по предложению партии была перезапущена программа возврата половины стоимости путевок в детские лагеря. Также партия выступила за запрет на перепрофилирование детских лагерей.

Продолжается программа капремонта школ, которую партия реализует вместе с Минпросвещения в регионах. Для помощи семьям партия также планирует запустить семейные многофункциональные центры в восьми регионах страны.

"В числе существующих мер поддержки в Самарской области - ежемесячная выплата в связи с рождением/усыновлением первого или второго ребенка в размере 11538 рублей, ежемесячная выплата на третьего и каждого последующего ребенка, родившегося после 31 декабря 2012 года, до достижения возраста 3 лет в размере 11538 рублей, ежемесячное пособие одному из родителей, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательное учреждение, в размере от 1000 до 2000 рублей.

Существует и единовременная денежная выплата (семейный капитал) в размере 100 тыс. рублей семьям, в которых после 30 ноября 2011 года рожден или усыновлен третий или последующий ребенок. И это далеко не вся поддержка, которую получают семьи с детьми в регионе. Все меры ежегодно пересматриваются в соответствии с федеральной повесткой и региональными потребностями", - подчеркнула региональный координатор партийного проекта "Крепкая семья", председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Марина Сидухина.

С начала специальной военной операции "Единая Россия" в рамках гуманитарной миссии помогает в решении вопросов детей, которые были эвакуированы из Донбасса или находятся на освобожденных территориях. Работа по помощи в решении вопросов жителей (в частности, семей с детьми) из ЛДНР, помощь в налаживании мирной жизни - задача "Единой России", подчеркнул председатель партии.