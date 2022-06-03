В выходные в регионе будет ветрено, возможна гроза

В предстоящие выходные в Самарской области будет жаркая ветреная погода, возможна гроза, сообщает "Приволжское УГМС".
В пятницу, 3 июня, будет переменная область, без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +25…+30 градусов Цельсия. Ветер южный 3…8 м/с. Ночная температура воздуха +11…+16°C.
В субботу, 4 июня, ветер сменится на западный и будет дуть со скоростью 7…12 м/с. Местами порывы до 15-20 м/с. Днем ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха 24…29°C.
Ночью синоптики также прогнозируют дожди и грозу. Температура воздуха 9...14°C. Ветер северо-западный, 7...12 м/с.
В воскресенье, 5 июня, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 20...25°C
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !