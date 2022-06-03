В выходные в регионе будет ветрено, возможна гроза

В предстоящие выходные в Самарской области будет жаркая ветреная погода, возможна гроза, сообщает "Приволжское УГМС".

В пятницу, 3 июня, будет переменная область, без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +25…+30 градусов Цельсия. Ветер южный 3…8 м/с. Ночная температура воздуха +11…+16°C.

В субботу, 4 июня, ветер сменится на западный и будет дуть со скоростью 7…12 м/с. Местами порывы до 15-20 м/с. Днем ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха 24…29°C.

Ночью синоптики также прогнозируют дожди и грозу. Температура воздуха 9...14°C. Ветер северо-западный, 7...12 м/с.

В воскресенье, 5 июня, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 20...25°C



