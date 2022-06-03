Стартовал конкурс социальных проектов "Навстречу импакт-стартапам": гранты увеличены до 1,5 млн рублей

Tele2, российский оператор мобильной связи, и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам" начали прием заявок на ежегодный конкурс социальных проектов. В этом году размер грантов для победителей увеличен с 1,2 млн до 1,5 млн рублей. Традиционно 10 финалистов станут участниками инкубатора: здесь они смогут получить поддержку бизнес-экспертов, менторов, сообщества импакт-предпринимателей и обрести финансовую устойчивость.

Цель конкурса "Навстречу импакт-стартапам" - найти лидеров стартапов, ориентированных на улучшение жизни детей и молодежи, и сделать их проекты финансово устойчивыми. К участию в конкурсе приглашаются социальные предприниматели и некоммерческие организации, которые развивают импакт-стартапы (от англ. impact - воздействие, влияние). Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму на сайте фонда до 30 июня. Итоги конкурса будут подведены в декабре 2022 года.

Победители получат гранты до 1,5 млн рублей и информационную поддержку со стороны Tele2 в своем регионе. Лидеры проектов, вышедших в финал, смогут стать участниками инкубатора фонда "Навстречу переменам" - самой долгосрочной программы профессионального развития стартапов в России (один-три года). По итогам работы инкубатора в 2020-2021 годах в среднем финансовый результат каждого проекта-участника увеличился в два раза; штат - в полтора раза; число детей, которым он помогает, - в два раза.

Этапы конкурса:

30 июня - последний день приема заявок.

1 июля - 15 июля - отбор заявок волонтерами - сотрудниками партнеров фонда.

16 июля - 9 августа - оценка заявок экспертами и онлайн-интервью участников с сотрудниками фонда; в полуфинал конкурса выйдут от 30 до 40 проектов.

7 сентября - 22 ноября - преинкубационная программа для полуфиналистов: участникам расскажут об устойчивых бизнес-моделях, социальном проектировании, финансовом планировании и основных источниках финансирования. Они узнают о маркетинговых инструментах и других способах продвижения. Полуфиналистам помогут подготовить презентацию проекта - этап завершится краткой онлайн-защитой импакт-стартапа перед сотрудниками фонда и экспертами. В финал будут отобраны 10 проектов.

14 декабря - финал конкурса: презентация проектов детскому и экспертному жюри, в состав которого входят топ-менеджеры компаний - партнеров фонда. Критерии отбора победителей: актуальность выявленной проблемы и эффективность решения, новизна и устойчивость проекта, ранняя стадия развития стартапа (работа с благополучателями уже ведется, но проекту не более трех лет), профессиональные и личностные качества лидеров проекта, их готовность учиться.

Заявки принимаются в двух категориях:

"Локальный проект" - социально-предпринимательские проекты для населенных пунктов, в которых проживают до 100 000 человек, в следующих регионах России: Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях; Волгоградской, Курской, Новосибирской, Омской, Орловской, Ростовской, Саратовской областях. Победители получат грант до 500000 рублей.

"Масштабный проект" - импакт-проекты для населенных пунктов любого региона России, в которых проживают более 100000 жителей. Это в том числе стартапы с высоким потенциалом к масштабированию, использующие цифровые технологии и новые подходы к решению социальных проблем. Победители получат грант до 1,5 млн рублей.

Юлия Варченко, исполнительный директор фонда "Навстречу переменам":

"На протяжении 10 лет мы тщательно искали, отбирали и поддерживали - финансово и нефинансово - лидеров социальных изменений, предлагающих эффективные инновационные и системные решения проблем детей и молодежи в нашей стране. Результаты говорят сами за себя: из всех выпускников наших программ 82% - успешны и продолжают свою работу, 41% - сумели масштабироваться и работают уже в нескольких регионах".

Светлана Скворцова, заместитель генерального директора по стратегическому планированию и управлению большими данными Tele2, член жюри конкурса "Навстречу импакт-стартапам":

"За 10 лет сотрудничества с фондом "Навстречу переменам" более 600 сотрудников компании в качестве интеллектуальных волонтеров приняли участие в отборе и реализации 330 проектов. Они улучшили качество жизни сотен тысяч российских детей и подростков. Как отмечают лидеры социальных проектов, освоение бизнес-подхода для них - пожалуй, самое сложное и полезное из того, что дают наставники. Эти знания позволяют в том числе найти стабильные источники финансирования для проектов. Сотрудники Tele2 делятся с подопечными фонда экспертизой в самых разных областях. И для каждого из нас важно осознавать, что наш опыт и профессиональные качества приносят пользу не только нашей компании, но и обществу. Оно становится более устойчивым благодаря развитию социального предпринимательства в сфере детства".