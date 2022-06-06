В Самарской области прогнозируются грозы

В начале недели атмосферные фронты атлантических циклонов, под напором западного ветра, будут перемещаться через всю Европейскую территорию России до Урала. Прохождение их через Самарский регион будет сопровождаться кратковременными дождями, местами с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха будет близка к средним климатическим значениям, сообщает Приволжское УГМС.
В понедельник, 6 июня, облачно. Сильный дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный, северный, 9…14 м/с. При грозе порывистый. Температура воздуха 18…23°C.
Во вторник, 7 июня, ночью облачно с прояснениями. Дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер северо-западный, 8...13 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 9...14°C. Днем облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 8...13 м/с.
Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 17...22°C.
В среду, 8 июня, ночью облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 8...13 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 7...12°C. Днем облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер Северо-западный, 8...13 м/с.
Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 14...19°C.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !