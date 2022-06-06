В Самарской области прогнозируются грозы

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В начале недели атмосферные фронты атлантических циклонов, под напором западного ветра, будут перемещаться через всю Европейскую территорию России до Урала. Прохождение их через Самарский регион будет сопровождаться кратковременными дождями, местами с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха будет близка к средним климатическим значениям, сообщает Приволжское УГМС.