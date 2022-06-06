"Газпром трансгаз Самара" снова стал эколидером

ООО "Газпром трансгаз Самара" вновь завоевало звание эколидера в номинации "Промышленный гигант" на традиционном региональном конкурсе, а два филиала (Сызранское и Отрадненское линейные управления) — 1 и 2 места в номинации "Предприятие".

Предприятие проводит целый ряд производственных и социальных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды. Одним из важнейших генеральный директор Владимир Субботин считает перевод автомобильного транспорта на природный газ. Метан давно признан гораздо более экологически чистым моторным топливом, чем бензин. Около 70% автопарка предприятия, а это почти 400 автомобилей, работает на природном газе. В дополнение к экологическому эффекту это дает существенную экономию средств ежегодно.

Проводится рекультивация земель, нарушенных при проведении ремонтных работ, постоянно ведется производственный экологический мониторинг, выполняются мероприятия по снижению выбросов в атмосферу метана. Перспективное направление — использование мобильных компрессорных станций. С их помощью газ из выведенного в ремонт участка газопровода перемещается в действующий газопровод. Это позволяет не стравливать его в атмосферу.

Ежегодно в соответствии с природоохранным законодательством предприятие выпускает в Волгу около полутора миллионов мальков толстолобика и сазана, а в дополнение к этому уже в качестве благотворительности — 5 тысяч особей молоди стерляди, выращенной в Казанском Свято-Богородичном мужском монастыре в Винновке.

Коллектив традиционно выходит на экологические субботники, убирает мусор на берегах рек и озер, благоустраивает зоны отдыха в городах и поселках Самарской, Ульяновской и Оренбургской областей, участвуют в лесовосстановительных акциях "Сад Памяти", "Зеленая Весна". В самарском Ботаническом саду есть березовая аллея газовиков. Ее высадили после засухи 2010 года, из-за которой много деревьев погибло.

"Газпром трансгаз Самара" поддерживает образовательные учреждения, занимающиеся экологическим воспитанием школьников, в числе которых Самарский областной детский эколого-биологический центр.