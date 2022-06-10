Самарская Евангелическо-лютеранская община провела встречу с беженцами из Мариуполя

Самарская религиозная организация "Евангелическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары" при поддержке Министерства социальной и семейной политики Самарской области провела встречу с двумя группами беженцев из Мариуполя, которые проживают пунктах временного размещения в Новокуйбышевске и Кинель-Черкассах.

В программе встречи был совместный обед, органный концерт, экскурсия по Комплексу Лютеранской Кирхи и поход в магазин за обувью для беженцев. В связи со сменой сезонов обувь является наиболее востребованным товаром, так как многие эвакуировались в том, что было на них надето. В связи с этим гости отправились вместе с бухгалтером общины Лидией Рейтенбах и диаконисой Валентиной Степновой и пастором Ольгой Темирбулатовой в магазин на ул. Куйбышева "Фантазия", чтобы купить каждому обувь подходящую не только по размеру, но и удобную, и красивую. Учитывая, что обувь покупалась для беженцев, магазин дал скидку 10% на все приобретенные товары, за что община особо признательна руководству торговой точки.

Члены общины охотно присоединяются к акции, жертвуют деньги или приносят продукты или вещи, а также помогают в подготовке и проведения мероприятия.

Доц. Анна Лазанчиной (флейта) и доц. Анне Карповой (орган) исполнили благотворительный концерт в третий раз, как для других групп беженцев, так и для членов семей военнослужащих.