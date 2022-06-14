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Монетизируй это: специальное предложение Wink поможет российским видеоблогерам зарабатывать больше

14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Видеосервис Wink запускает акцию в поддержку российских видеоблогеров. Пользователи, размещающие авторский контент на платформе Wink, в течение двух месяцев после его публикации будут получать весь доход от рекламы. Акция стартует в международный день блогера, который неофициально отмечают 14 июня, и продлится до 31 декабря 2022 года. Партнером акции выступает эксклюзивный провайдер авторского контента для Wink — агентство Media Capital.

Пользователям видеосервиса Wink доступна не только обширная коллекция фильмов, сериалов и документального кино, но и уникальный контент, созданный популярными российскими видеоблогерами. Сегодня свои блоги на платформе Wink ведут уже более 400 авторов. Топ-5 блогерских каналов, включая Трум Трум и Funny Games TV, за два года собрал 25 млн просмотров с общей продолжительностью просмотров почти 4,5 млн часов.

"Видеоблоги — важная часть информационного пространства, окружающего человека, и одновременно это популярная бизнес-модель, которая сформировала целый рыночный сегмент. Ограничение возможностей монетизации в блогах на зарубежных видеохостингах снизило эффективность этой модели для авторов и снизило возможности доступа пользователей к интересному контенту. Мы хотим поддержать российских креативных предпринимателей, авторов полезного и развлекательного контента, и даем им возможность в течение двух месяцев получать 100% от рекламной монетизации на платформе Wink на свой счет для сохранения и развития потенциала блога", — отметил руководитель отдела закупки нелинейного контента "Ростелекома" Вячеслав Попов.

Подробные условия акции и политика размещения авторского контента в видеосервисе Wink доступны на сайте партнера — агентства Media Capital.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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