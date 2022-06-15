В Самарской области к выходным вновь ожидаются дожди и грозы

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В предстоящие двое суток господство антициклона в Самарской области сохранится, поэтому погода ожидается сухой, безветренной в ночные часы и довольно жаркой днем. Но уже в конце рабочей недели волжские берега накроют плотные облака фронтального раздела атлантического циклона. Пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, усилится ветер, а температура воздуха вновь понизится, сообщает Приволжское УГМС.