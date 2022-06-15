Из-за жары в Самаре в ближайшие пару дней объявлен желтый уровень опасности

В среду, 15 июня, и в четверг, 16 июня, в Самарской области из-за жары объявлен желтый уровень опасности, сообщает региональное ГУ МЧС.
Горожанам рекомендовано соблюдать ряд правил:
— не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой;
— избегать повышения физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом;
— пить как можно больше жидкости. Утолять жажду предпочтительнее прохладными (но не холодными!) напитками: водой, чаем, соком, но ни в коем случае не алкоголем, кофе или пивом. Воду нужно не только пить, но и обтирать мокрым полотенцем кожу;
— необходимо контролировать температуру воздуха в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером;
— следует надевать на себя легкую, светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен, шелк);
— людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные лекарства. Страдающим гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление. Больным сахарным диабетом нужно более тщательно следить за уровнем сахара в крови;
— людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности (с 12 до 15 часов) лучше совсем воздержаться от прогулок по свежему воздуху, находиться в это время на пляже также не рекомендуется;
— автомобилистам прежде чем сесть в салон автомобиля, который стоял под открытым небом в солнечный день, нужно сначала открыть все двери для сквозного проветривания.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения "01", с мобильного — "101" (все операторы сотовой связи)