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Партии Власть и политика

По инициативе "Единой России" бюджет на соцконтракты в регионе за два года увеличился в 20 раз

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Секретарь реготделения, член бюро Высшего совета партии Дмитрий Азаров. выступил на площадке "Единой России" "Развитие социальной инфраструктуры регионов через реализацию народной программы партии" на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Благодаря предложениям партии усилена поддержка предпринимательства и меры соцподдержки по региону, секретарь регионального отделения "Единой России".

"В доковидные времена у нас суммарная поддержка бизнеса была 45 млрд рублей. В этом году комплекс мер поддержки, который принят Единой Россией, увеличил ее до 66 млрд. Это то, что касается повышения доступности кредитов, субсидий, гарантий. Налоговые льготы и поддержка отдельных отраслей были бы невозможны без инициатив "Единой России", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он особо отметил поддержку, которую дают предпринимателям партийные проекты.

"Для Самарской области это более 600 тыс. человек, занятых в малом и среднем бизнесе. Это от трудоспособного населения каждый четвертый. Это не про олигархов, а, часто, про семейный бизнес. И здесь эффективнейший инструмент, который реализуется в регионах при поддержке "Единой России", — это соцконтракты. Мы выдаем их на развитие своего дела. Человек получает устойчивый доход для своей семьи, и это колоссальная поддержка, этим последовательно занимается "Единая Россия". Самарская область не исключение, за последние два года мы в 20 раз увеличили бюджеты на соцконтракты", — заявил Дмитрий Азаров.

Большую часть мер поддержки удается реализовывать благодаря принятию Народной программы партии и обеспечению ее бюджетными средствами.

"Народная Программа "Единой России" — сама по себе является драйвером развития и поддержки экономики в этот непростой период. Потому что Народная программа обеспечена народным бюджетом. И мы знаем, что каждое наше обязательство обеспечено средствами", — добавил Дмитрий Азаров.

Кроме того, Самарская область стала пилотным регионом, в котором происходит трансформация почтовых отделений связи. Идет их модернизация и расширение спектра предоставляемых услуг.

"В отделениях предоставляют дополнительную помощь в выдаче справок о размере пенсий и иных выплат, информируют по пенсионным вопросам, занимаются продажей лекарств, оказанием банковских услуг, предоставлением мобильного интернета. Два года назад мы договорились с "Почтой России", что и некоторые медицинские услуги также эти почтовые отделения оказывают", — рассказал Дмитрий Азаров.

Участниками проекта партии в регионе в этом году станут 47 почтовых отделений, а опыт Самарской области по организации работы почтовых отделений может быть использован в рамках инициированного "Единой Россией" проекта модернизации почты.

Кроме того, участники дискуссии — губернаторы, депутаты Госдумы, общественные деятели и политики обсудили реализацию масштабных проектов, инициированных "Единой Россией" и значительное внимание уделили социальной газификации.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

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