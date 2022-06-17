По инициативе "Единой России" бюджет на соцконтракты в регионе за два года увеличился в 20 раз

Секретарь реготделения, член бюро Высшего совета партии Дмитрий Азаров. выступил на площадке "Единой России" "Развитие социальной инфраструктуры регионов через реализацию народной программы партии" на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Благодаря предложениям партии усилена поддержка предпринимательства и меры соцподдержки по региону, секретарь регионального отделения "Единой России".

"В доковидные времена у нас суммарная поддержка бизнеса была 45 млрд рублей. В этом году комплекс мер поддержки, который принят Единой Россией, увеличил ее до 66 млрд. Это то, что касается повышения доступности кредитов, субсидий, гарантий. Налоговые льготы и поддержка отдельных отраслей были бы невозможны без инициатив "Единой России", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он особо отметил поддержку, которую дают предпринимателям партийные проекты.

"Для Самарской области это более 600 тыс. человек, занятых в малом и среднем бизнесе. Это от трудоспособного населения каждый четвертый. Это не про олигархов, а, часто, про семейный бизнес. И здесь эффективнейший инструмент, который реализуется в регионах при поддержке "Единой России", — это соцконтракты. Мы выдаем их на развитие своего дела. Человек получает устойчивый доход для своей семьи, и это колоссальная поддержка, этим последовательно занимается "Единая Россия". Самарская область не исключение, за последние два года мы в 20 раз увеличили бюджеты на соцконтракты", — заявил Дмитрий Азаров.

Большую часть мер поддержки удается реализовывать благодаря принятию Народной программы партии и обеспечению ее бюджетными средствами.

"Народная Программа "Единой России" — сама по себе является драйвером развития и поддержки экономики в этот непростой период. Потому что Народная программа обеспечена народным бюджетом. И мы знаем, что каждое наше обязательство обеспечено средствами", — добавил Дмитрий Азаров.

Кроме того, Самарская область стала пилотным регионом, в котором происходит трансформация почтовых отделений связи. Идет их модернизация и расширение спектра предоставляемых услуг.

"В отделениях предоставляют дополнительную помощь в выдаче справок о размере пенсий и иных выплат, информируют по пенсионным вопросам, занимаются продажей лекарств, оказанием банковских услуг, предоставлением мобильного интернета. Два года назад мы договорились с "Почтой России", что и некоторые медицинские услуги также эти почтовые отделения оказывают", — рассказал Дмитрий Азаров.

Участниками проекта партии в регионе в этом году станут 47 почтовых отделений, а опыт Самарской области по организации работы почтовых отделений может быть использован в рамках инициированного "Единой Россией" проекта модернизации почты.

Кроме того, участники дискуссии — губернаторы, депутаты Госдумы, общественные деятели и политики обсудили реализацию масштабных проектов, инициированных "Единой Россией" и значительное внимание уделили социальной газификации.