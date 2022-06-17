Армен Бенян: "Мы уже не можем себе позволить прежний ритм работы"

С какими итогами региональная система здравоохранения выходит из пандемии коронавируса, не окажется ли под угрозой исполнение профильного нацпроекта, готовы ли самарские медики к новым испытаниям из-за санкций и как они помогают коллегам в Донбассе? Обо всем этом мы поговорили с министром здравоохранения Самарской области Арменом Беняном.

- Как сейчас обстоят дела в региональной системе здравоохранения?

- Оценка системы здравоохранения традиционно базируется на двух основных параметрах — это доступность и качество медицинской помощи. А уже эти два параметра формируют основной показатель — продолжительность жизни населения и, соответственно, уровень смертности.

Я могу сказать, что на сегодняшний день мы вернулись к показателям 2019 года, той базы, с которой потом, при развитии пандемии, мы ушли в плане ухудшения показателей.

Но на сегодняшний день мы демонстрируем результаты лучше, чем в 2019 году, то есть смертность у нас снижается. И по ожидаемой продолжительности жизни наша цель — это 79 лет к 2030 году. Для этого по итогам года мы должны сохранить более полутора тысяч жизней. На сегодняшний день этот показатель исполняется в полной мере.

- Что делается и что уже сделано в регионе по нацпроекту "Здравоохранение"?

- Мы уже четвертый год исполняем национальный проект "Здравоохранение", инициированный президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. В прошлом году это было восемь федеральных проектов, а также программа модернизации первичного звена, которая в 2022 году стала девятым федеральным проектом. Область участвует во всех девяти.

Основные направления — это, конечно же, обеспечение учреждений медицинскими кадрами, обновление парка оборудования, ремонтно-строительные и реконструктивные работы в больницах и поликлиниках. Каждая из этих мер в свою очередь направлена на снижение смертности и улучшение качества и доступности медицинской помощи.

В рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в этом году планируется оснастить 11 сосудистых центров –три региональных сосудистых центра и восемь первичных сосудистых отделений — 33 единицами тяжелого оборудования. Тяжелое оборудование — это томографы с функцией ангиографии и магнитно-резонансные томографы.

В этом году приобретается и реабилитационное оборудование, поскольку для пациентов, которые переносят инфаркты и инсульты, реабилитация должна начинаться уже на койках, в первую госпитализацию.

Помимо мероприятий национального проекта в целях укрепления службы сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии в регионе в этом году будет реализован долгожданный проект создания центра чрескожного коронарного вмешательства в Сызрани. А также существенно будет обновлен парк оборудования, будут проведены ремонтные работы в областном кардиодиспансере. На все это было выделено 415 млн рублей.

Если говорить в прикладном значении, то это новый ангиограф в Сызрани, новый ангиограф в кардиоцентре, новый аппарат искусственного кровообращения, аппараты УЗИ и эхокардиографии экспертного класса, аппарат для лечения остановки сердца и многое другое. Уже сегодня эти мероприятия позволили снизить летальность от инфаркта миокарда. Мы уже идем с опережением тех целевых показателей, которые заданы областью.

- Кадровый вопрос — каких специалистов и какого уровня не хватает больше всего?

- В разное время наиболее востребованы разные специалисты. На первом месте сегодня специалисты первичного звена — врачи, фельдшеры и медицинские сестры в поликлиниках. И обеспеченность первичного звена для нас является сейчас важнейшей задачей, мы вплотную работаем над этим. Особое внимание уделяем сельским территориям.

В прошлом году губернатором области Дмитрием Игоревичем Азаровым были предприняты серьезные решения — это предоставление выплат для компенсации ипотечного кредита врачам и средним медицинским работникам, увеличение размера выплат для молодых специалистов, которые трудоустраиваются в медицинские организации по наиболее востребованным и дефицитным специальностям — они были проиндексированы в зависимости от специальности от полутора до двух раз. Ранее размер выплаты составлял 166 тысяч рублей, сейчас — 200 тысяч для представителей наиболее востребованных специальностей и 300 тысяч для представителей дефицитных.

В прошлом году также были проиндексированы единовременные компенсационные выплаты для участников программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" — в полтора раза: с 1 млн до 1,5 млн рублей, с 500 тысяч до 750 тысяч рублей соответственно.

Я хотел бы отметить, помимо индексации, важнейшую особенность нашего региона — в прошлом году Самарская область была признана одним из лидеров среди регионов России по темпам реализации программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В связи с перевыполнением плана по привлечению медицинских работников в сельскую местность на 2021 год правительство Российской Федерации выделило региону 37 млн рублей.

Мы запросили дополнительное финансирование для более чем 40 специалистов: попросили поддержки у губернатора и Дмитрий Игоревич сделал все необходимое. В результате мы получили дополнительные средства, 33 врача и 18 средних медицинских работников переехали в сельскую местность по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

Поэтому я предпочитаю говорить не о проблемах — они есть, бессмысленно их отрицать, — а уже о путях их решения. Мы делаем все, чтобы путь нивелирования этих проблем был ясен, прозрачен, и чтобы мы только наращивали усилия. Еще раз — это создание условий труда и социальной обеспеченности врачей и среднего медицинского персонала. Это основная мера.

Помимо этого, увеличиваются контрольные цифры приема в среднеспециальных медицинских образовательных учреждениях, ежегодно увеличиваются цифры целевого приема в СамГМУ, это и специалитет, и ординатура. Каждый год у нас заявок становится все больше и больше. И, скажем так, "бесцельных" студентов-ординаторов становится все меньше, все они должны иметь и будут иметь привязку к Самарской области.

- Если вернуться к пандемии, она сейчас заканчивается, заболеваемость снижается, доктора возвращаются к работе по своим основным профилям. Насколько тяжело или легко идет этот процесс?

- Пандемия нас научила многому. Одним из уроков была быстрая трансформация. Мы за 2 дня целые больницы превращали в инфекционные госпитали, а потом, после проведения противоэпидемических контрольных мероприятий, возвращали к привычному профилю. Поэтому не вижу никаких сложностей.

Многие врачи приобрели дополнительные знания по инфекционным заболеваниям, по санитарным нормам и правилам, и это обогатило мировоззрение, это будет помогать им в дальнейшем в их основной деятельности.

- В какие сроки планируется возвращение плановой помощи в поликлиники и стационары, проведения диспансеризации и профилактических осмотров?

- На сегодняшний день, благодаря беспрецедентному объему противоэпидемических мероприятий и вакцинации — не скажу, что удалось справиться с пандемией и эпидемией в целом, — удалось сдержать волну заболеваемости штаммом "омикрон", который характеризуется высокой "заразностью", или контагиозностью.

То, что мы справились, — это заслуга всех звеньев здравоохранения, но в первую очередь первичного звена — врачей и среднего медперсонала поликлиник. Я искренне признателен всем своим коллегам: они денно и нощно боролись с болезнью, осознавая важность этой задачи. Но и сегодня невысокий уровень заболеваемости не является для нас отрадой: мы лишь констатируем, что у нас есть возможность "отдышаться", сконцентрировать свои усилия на плановых видах помощи, возобновить диспансеризацию, профосмотры. Оценить отложенный спрос на медицинскую помощь.

Более того, мы расширили программу диспансеризации и профилактического медицинского осмотра взрослого населения. В этом году планируем охватить профилактикой по меньшей мере 1,6 млн человек — 53% населения региона. Пристальное внимание обращаем на пациентов, которые на протяжении двух лет и более продолжительного периода не обращались за медицинской помощью.

Мы будем активно проводить флюорографию, приглашать жителей на повторную вакцинацию, и здесь я хотел бы отдельно остановиться на важности вакцинации. Чтобы уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией оставался низким, необходимо своевременно вакцинироваться.

Парадоксально, но мы начинаем активизироваться на фоне роста заболеваемости. "Готовь сани летом" — лучший принцип в отношении иммунитета. Поэтому я призываю всех, кто еще ни разу не вакцинировался, брать пример с тех, кто внес вклад в формирование коллективного иммунитета. Мы на сегодняшний день вакцинировали почти 1 млн 750 тысяч жителей области. Это большая цифра, но этого недостаточно. Необходимо обеспечить максимальный охват населения вакцинацией.

Вакцинация не является абсолютным забралом и щитом, но она существенно снижает риск развития тяжелых форм заболевания, она все стрелы коронавируса принимает на себя. Поэтому тем, кто не сделал прививку спустя полгода после первичной вакцинации или перенесенной инфекции, необходимо это сделать.

Вакцины достаточно. Более того, мы не зарегистрировали ни одного осложнения на территории Самарской области. Вакцина защищает, создает иммунитет, которого, как мы видим на сегодняшний день, хватает на полгода. Через полгода его надо возобновлять. Это норма, это культура вакцинации, культура общей нашей с вами защиты. И только это позволит нам вернуться в плановый режим работы.

Но слово "плановый" для нас никогда больше не будет иметь тот смысл, какой имело раньше — "размеренный", "спокойный". Сейчас для нас это синонимично слову "опережающий". Мы уже не можем себе позволить тот ритм, в котором двигались и работали. Мы максимально разгоняемся, чтобы создать задел, чтобы быстрее всех охватить диспансеризацией, чтобы быстрее найти на ранней стадии все заболевания — сердечно-сосудистые, онкологические, которые дают наибольший вклад в смертность.

- Как спецоперация отразилась на медицине нашей области, какие ресурсы задействованы в связи с ней?

- Я бы предпочел говорить о наших специалистах, а не вкладе ресурсов. Ведь ресурсы для того и нужны, чтобы направлять их на здоровье людей, и мы именно этим и занимаемся.

Мы направили группу специалистов в город Снежное, который закреплен за нашей областью. Там сейчас работают бригады из 11 человек — семь врачей и четырех водителей на четырех единицах автотранспорта.

Мы отобрали специалистов, которые были наиболее востребованы — это врачи-терапевты, неврологи, офтальмологи, хирурги, травматологи. Недавно еще три человека поехали туда на смену, потому что командировка длится от 14 до 28 дней по разным категориям работников.

При этом в учреждениях, где работают врачи, оказание помощи по их профилям, сохранилось в необходимом объеме, чтобы и жители нашего региона также получали всю необходимую медицинскую помощь.

За время работы в городе Снежное бригада медработников из Самарской области оказала помощь около 3 тысячам местным жителям

Одновременно проводим анализ системы здравоохранения в Снежном. В последние годы население почти не получало медицинской помощи, огромное количество накопившихся хронических заболеваний. Это требует нашего усиленного внимания как в плане ресурсов, так и в плане организации медицинской помощи. Для нас это теперь часть ежедневной деятельности, мы практически каждое утро получаем отчет из Снежного. Помогаем консультациями.

- Надо ли жителям Самарской области переживать из-за новой инфекции — "обезьяньей оспы"?

- Мы всегда должны быть настороженными. Пандемия научила нас мыть руки, защищать дыхательные пути, соблюдать режим социальной дистанции и сейчас это нужно продолжать делать. Да, мы постоянно маневрируем между введением и снятием ограничений, и в этом тоже ориентируемся на потребности и мнения населения. Но ведь каждый человек — хозяин своего здоровья, и при должном соблюдении каждым из нас мер безопасности риск для всего общества на самом деле минимален.

Если заболел, сиди дома, оставайся в своей комнате и вызови врача. Мы постараемся изолировать тебя от окружающих, доставить лекарства, взять мазок, не надо никуда ходить. Это золотые правила для любого инфекционного заболевания.

Если обратиться к открытым источникам, можно убедиться, что не проходило года, когда где-то в джунглях Конго не обнаружили вспышку лихорадки Эбола или еще какую-то редкую инфекцию. Но только 1 процент из этого всего приводил к значимым эпидемиям и пандемиям.

Вот наше поколение переживает пандемию COVID-19. Будем надеяться, что это последняя пандемия на нашем длинном веку. Но и будем готовы ко всему.

- Армен Сисакович, может быть, в преддверии профессионального праздника вы хотели бы обратиться к жителям области и коллегам?

- Да, конечно, мое обращение к нашим жителям, к нашим дорогим землякам традиционно начинается с пожелания здоровья. Здоровья во всех смыслах этого слова — физического, нравственного, духовного. Желаю, чтобы ценности, которые есть в нашей повседневной жизни, никогда не переставали быть таковыми.

Я недавно перечитал книгу Александра Беляева "Голова профессора Доуэля". Кто читал, тот помнит, как голова описывала сложность существования без привычных человеческих чувств, таких как осязание, вкусы и ощущения. Это то, что мы воспринимаем как норму, но на самом деле это счастье бытия. Чтобы осознавать это счастье бытия, нужно понимать важность здоровья и важность его сбережения. Дело каждого человека — формирование приверженности к профилактической медицине.

И здравоохранение со своей стороны должно этому способствовать. Здесь я уже своим коллегам желаю никогда не останавливаться — непрерывное образование для нас является залогом профессионализма, нашего качества работы.

Только за время пандемии временные методические рекомендации поменялись несколько раз. Мы вновь и вновь переучивались, и сейчас мы это делаем. Задача нашего медицинского сообщества, нашего братства, нашего сестринства — эту миссию нести достойно и максимально профессионально. Быть внимательными и чуткими друг к другу, к населению, осуществлять сбережение нации. Это наша с вами задача, коллеги.

Я благодарю каждого за каждую минуту вашей жизни и работы. Не различаю эти два понятия для нас — мы живем на работе и работаем по жизни. Поэтому честь белого халата — это наше кредо. И конечно, желаю здоровья нам самим, чтобы все те надежды, которые на нас возлагает наша страна, наше население, всегда реализовывались, чтобы наши глаза всегда были обращены на наш народ, чтобы пациенты становились нашими друзьями.