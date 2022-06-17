"Единая Россия" открыла первый гуманитарный центр в Харьковской области

Помощь в гуманитарном центре "Единой России" смогут получить не только жители города, но и других районов области, которые в этом нуждаются, сообщил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Для раздачи в центр помощи уже доставлено 40 т гуманитарного груза от региональных отделений "Единой России", сформировано более тысячи наборов — это продукты, предметы личной гигиены, средства по ходу за детьми и т. д.

"Купянск — это временная столица Харьковской области. Здесь есть электричество, но отсутствует мобильная связь и практически не работает потребительская сфера. Поэтому из гуманитарного центра будем доставлять помощь по районам, которые в этом нуждаются. Это Изюм, Волчанск, когда появится возможность — Чугуев", — рассказал Александр Сидякин.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров, который курирует гуманитарную миссию "Единой России" в Харьковской области, сообщил, что гуманитарные центры откроются и в других населенных пунктах области. А в течение двух недель начнут работу медицинские кабинеты.

"В них будут работать медики-добровольцы из России, профильные узкие специалисты, чтобы оказывать помощь как взрослым, так и детям", — рассказал он.

Напомним, "Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 9 тыс. т гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.

На территории ЛДНР и освобожденных территориях работает 20 гуманитарных центров "Единой России", 9 из них — в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта в бывшем супермаркете "Метро" в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детская комната и аптека. Такие же партийные центры гумпомощи начали работать в Попасной и Херсоне.

Для распределения гуманитарных грузов в харьковском направлении в Белгородской области "Единая Россия" открыла логистический центр. Продукты питания, воду, стройматериалы, предметы первой необходимости планируется доставлять из него в мобильные центры помощи партии, которые будут открываться на новых освобожденных территориях. В организации работ по восстановлению соцобъектов и жилых домов также поможет "Молодая Гвардия Единой России". Волонтеры организации уже сейчас получают заявки на помощь в ремонте школ.

"Мы готовы подключаться к новым задачам и оказывать помощь на освобожденных территориях. Сейчас в ДНР в городе Снежное работает бригада из 40 самарских специалистов. Волонтеры, медики, педагоги, строители работают над восстановлением дорожной инфраструктуры, коммунального хозяйства, помогают людям вернуться к мирной жизни", — рассказал координатор регионального волонтерского центра партии "Единая Россия" в Самарской области, и. о. руководителя регионального штаба ВОО "Молодая Гвардия Единой России" Антон Родионов.