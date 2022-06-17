На площадке "Единой России" на ПМЭФ губернаторы представили результаты развития регионов

На Петербургском международном экономическом форуме о ходе программ социальной газификации, модернизации отделений почтовой связи, строительства, реконструкции и модернизации объектов спорта и культуры, а также образования рассказали секретари региональных отделений "Единой России" - главы субъектов РФ.

Как отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, открывая работу площадки, народная программа "Единой России" - это конкретные объекты, которые будут построены в регионах.

"Мы с вами вместе принимали эту программу. Наказы, на основании которых она сформирована, собраны с жителей регионов. Больше 2,5 млн человек приняли участие в обсуждении программы. Получился документ, который мы вместе с правительством перевели в конкретные цифры, деньги, километры, объемы. Что-то уже хорошо и давно работает, например, программа "Формирование комфортной городской среды". Мы запустили ее с 2016 года, и уже 100 тыс. объектов благоустроено", - отметил он.

Приоритеты народной программы при этом остаются неизменными. В первую очередь речь идет о поддержке семей с детьми - эта система выстроена с беременности женщины и до достижения ребенком 18 лет. При этом существует большое количество региональных практик, которые дополняют эту систему.

В некоторых регионах инициативы "Единой России" помогли удвоить финансирование на социальную поддержку в целом. Так произошло, например, в Самарской области. Как рассказал секретарь регионального отделения партии, губернатор Дмитрий Азаров, только на социальные контракты бюджет уже увеличен в 20 раз. Помимо этого, в рамках инициатив народной программы необходимую поддержку получают предприниматели.

"В этом году комплекс мер поддержки, принятый "Единой Россией", увеличил ее суммарно с решениями на федеральном уровне до 66 миллиардов. Это касается повышения доступности кредитов, субсидий, гарантий", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он остановился на реализации программы модернизации отделений "Почты России", которая также инициирована партией. В ее рамках в этом году будет отремонтировано 47 отделений в Самарской области. При этом регион является пилотным в части трансформации почтовых отделений.



"В них предоставляют дополнительную помощь в выдаче справок о размере пенсий и иных выплат, информируют по пенсионным вопросам, занимаются продажей лекарств, оказанием банковских услуг, предоставлением мобильного интернета. Два года назад мы договорились, что эти почтовые отделения оказывают также и некоторые медицинские услуги", - рассказал Дмитрий Азаров.

Еще одно из ключевых направлений народной программы - социальная газификация. На участие в ней принято уже более 600 тысяч заявок, рассказал генеральный директор группы "Газпром межрегионгаз" и ООО "Газпром газификация" Сергей Густов. Газ бесплатно уже подведен к более чем 65 тыс. домовладений и 143 тыс. земельных участков.

"Газификация регионов - это живой, мощнейший инфраструктурный проект "Единой России". В ближайшие четыре года на строительство отводов межпоселковых газопроводов будет потрачено 526 миллиардов рублей. Наша цель - чтобы в 2030 году уровень газификации в регионах достиг 83%, а это значит, что 100% технически возможной газификации было закончено", - отметил он.