В губдуме предложили публиковать поименные списки результатов голосования

Поименные результаты голосования и стенограмму каждого заседания Самарской губернской думы предложили публиковать в открытом доступе — с такой инициативой выступила фракция "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".
Эсэры считают, что гарантии широкого доступа к этой информации будут своего рода страховкой от высокотехнологичных практик манипуляции общественным мнением, необходимым условием понимания гражданами современного устройства и функционирования государства и общества, в которых они существуют.
Все это особенно актуально "в условиях снижения уровня доверия общества к политическим партиям, средствам массовой информации и органам государственной власти".
При одобрении инициативы, после каждого открытого голосования думы по законопроектам на официальном сайте будет публиковаться поименный список с результатами голосования каждого депутата, с наименованием фракций (депутатских групп) и номером одномандатного избирательного округа. Кроме того, стенограмма заседания будет выкладываться в интернет для широкого доступа.
Поправки будут действовать только в случае проведения открытого поименного голосования, уточняют авторы законопроекта.
Последние комментарии
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!