В губдуме предложили публиковать поименные списки результатов голосования

Поименные результаты голосования и стенограмму каждого заседания Самарской губернской думы предложили публиковать в открытом доступе — с такой инициативой выступила фракция "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".

Эсэры считают, что гарантии широкого доступа к этой информации будут своего рода страховкой от высокотехнологичных практик манипуляции общественным мнением, необходимым условием понимания гражданами современного устройства и функционирования государства и общества, в которых они существуют.

Все это особенно актуально "в условиях снижения уровня доверия общества к политическим партиям, средствам массовой информации и органам государственной власти".

При одобрении инициативы, после каждого открытого голосования думы по законопроектам на официальном сайте будет публиковаться поименный список с результатами голосования каждого депутата, с наименованием фракций (депутатских групп) и номером одномандатного избирательного округа. Кроме того, стенограмма заседания будет выкладываться в интернет для широкого доступа.

Поправки будут действовать только в случае проведения открытого поименного голосования, уточняют авторы законопроекта.