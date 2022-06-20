"Единая Россия" внесла законопроект о компенсациях за вред жизни или здоровью волонтеров

Инициатива "Единой России" установит единые для всей страны правила выплат за вред, причиненный жизни или здоровью волонтеров. Сейчас они существуют лишь в ряде регионов — Башкирии, Тыве, Новосибирской, Ульяновской, Иркутской, Московской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.

"Сегодня только по линии гуманитарной миссии "Единой России" на Донбассе оказали помощь своим коллегам медикам уже более 270 врачей-добровольцев из России. Многие их них работали в прифронтовых госпиталях. И продолжают это делать. Активисты МГЕР и "Волонтерской Роты" ежедневно помогают жителям Мариуполя, Попасной, Херсона и других освобожденных территорий. Вместе с Российскими студотрядами мы формируем бригады студентов-волонтеров гражданских специальностей — медиков, психологов, педагогов, строителей — для восстановления народных республик", — подчеркнул один из авторов документа, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Он также отметил, что добровольцы ежедневно несут вахту помощи в регионах России.

"Ищут пропавших людей. Дежурят вместе с медиками в ковид-госпиталях, где это еще необходимо. Помогают жителям бороться с последствиями наводнений и лесных пожаров, как это было в Краснодарском крае, Якутии, Кузбассе и Иркутской области. И наша обязанность — защитить тех, кто, порой рискуя собой, добровольно помогает другим людям, спасает их жизни", — сказал он.

Согласно внесенному законопроекту, размер, порядок и условия назначения выплаты единой федеральной компенсации будут устанавливаться Правительством. Предусматривается, что данные о добровольцах и волонтерских организациях будут верифицированы в единой информационной системе, что минимизирует риски незаконного получения компенсаций.

Причиненный вред планируется компенсировать за счет средств федерального бюджета добровольцу (в случае причинения вреда его здоровью) или лицам, круг которых будет определен Правительством, в равных долях, — в случае смерти волонтера.

Напомним, инициативу "Единой России" по защите жизни и здоровья волонтеров поддержал президент. Она одобрена комиссией по законопроектной деятельности Правительства и экспертным советом партии.

Отметим, только в 2021 году в волонтерской деятельности были задействованы 35 тысяч волонтеров-медиков. Еще столько же добровольцев участвовали в поисково-спасательных работах и выполнили 43 тысячи заявок о пропаже людей. По данным МЧС России, в 2018–2020 гг. некоммерческие организации помогали ликвидировать чрезвычайные ситуации около 40 тысяч раз.

Более 50 тысяч добровольцев акции #МыВместе оказывают помощь людям, прибывающим из Донецкой и Луганской народных республик, в ПВР. Еще несколько сотен волонтеров "Единой России" и "Молодой Гвардии Единой России" участвуют в гуманитарной миссии партии на территории Донбасса и освобожденных территориях. Есть среди них и самарские добровольцы.

"Более 40 специалистов-добровольцев из Самарской области работают сейчас на Донбассе в городе Снежное, они помогают в восстановлении разрушенной коммунальной инфраструктуры, помогают восстанавливать дороги, жилые дома. Среди волонтеров из Самары есть дорожники, строители, водители коммунальной и дорожной спецтехники, на Донбассе работают медики и педагоги. Наша главная цель — восстановить инфраструктуру населенных пунктов, их коммуникации, помочь людям как можно быстрее вернуться к мирной жизни", — отметил координатор волонтерского центра партии Антон Родионов.