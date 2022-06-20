В Приволжье растет спрос на АТС для бизнеса

Tele2, российский оператор мобильной связи, фиксирует четырехкратный рост продаж обновленной версии корпоративной АТС. Сервис позволяет оптимизировать бизнес-процессы и затраты на связь, оперативно организовать контактный центр и повысить качество обслуживания.
Продажи "Корпоративных АТС 2.0" в Приволжье выросли в мае в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди покупателей 75% — это новые клиенты, 25% — действующие, которые отслеживают digital-тренды и применяют их в своей работе. Облачное решение Tele2 позволяет организовать телефонию в офисе в течение суток без затрат на оборудование и IT-специалистов.
Основными причинами перехода на новую версию сервиса предприниматели Приволжья называют новые возможности АТС, которые позволяют оптимизировать затраты на телефонию. Запись звонков помогает контролировать и анализировать качество работы менеджеров. Это особенно актуально в весенне-летний период, когда во многих отраслях ощущается спад активности. Легкость и простота использования позволяет представителям бизнеса самостоятельно изменять настройки в зависимости от задач. Например, идентифицировать важных клиентов и направлять звонки на персональных менеджеров, а также отклонять нежелательные вызовы.
Обновленная версия "Корпоративной АТС 2.0" интегрируется с CRM-системой Tele2 или аналогичными продуктами других компаний. В личном кабинете сервиса можно задать текст SMS-визитки, которую система будет отправлять впервые позвонившим на многоканальные номера ТС. Услуга позволяет выбрать критерии, по которым сервис будет выделять новых клиентов. Помимо этого, разработчики обновленного решения сделали возможным собирать и записывать звонки в конференциях. Так, сервис станет безопасной и надежной альтернативой платформам видеосвязи, позволит решить многие задачи, связанные с онлайн-конференциями, и объединять удаленные подразделения. До конца июня при подключении к обновленной корпоративной АТС новым клиентам бесплатно предоставляется красивый городской номер категорий "серебро" или "золото".
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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