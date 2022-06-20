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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В Приволжье растет спрос на АТС для бизнеса

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, фиксирует четырехкратный рост продаж обновленной версии корпоративной АТС. Сервис позволяет оптимизировать бизнес-процессы и затраты на связь, оперативно организовать контактный центр и повысить качество обслуживания.

Фото: предоставлено Tele2

Продажи "Корпоративных АТС 2.0" в Приволжье выросли в мае в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди покупателей 75% — это новые клиенты, 25% — действующие, которые отслеживают digital-тренды и применяют их в своей работе. Облачное решение Tele2 позволяет организовать телефонию в офисе в течение суток без затрат на оборудование и IT-специалистов.

Основными причинами перехода на новую версию сервиса предприниматели Приволжья называют новые возможности АТС, которые позволяют оптимизировать затраты на телефонию. Запись звонков помогает контролировать и анализировать качество работы менеджеров. Это особенно актуально в весенне-летний период, когда во многих отраслях ощущается спад активности. Легкость и простота использования позволяет представителям бизнеса самостоятельно изменять настройки в зависимости от задач. Например, идентифицировать важных клиентов и направлять звонки на персональных менеджеров, а также отклонять нежелательные вызовы.

Обновленная версия "Корпоративной АТС 2.0" интегрируется с CRM-системой Tele2 или аналогичными продуктами других компаний. В личном кабинете сервиса можно задать текст SMS-визитки, которую система будет отправлять впервые позвонившим на многоканальные номера ТС. Услуга позволяет выбрать критерии, по которым сервис будет выделять новых клиентов. Помимо этого, разработчики обновленного решения сделали возможным собирать и записывать звонки в конференциях. Так, сервис станет безопасной и надежной альтернативой платформам видеосвязи, позволит решить многие задачи, связанные с онлайн-конференциями, и объединять удаленные подразделения. До конца июня при подключении к обновленной корпоративной АТС новым клиентам бесплатно предоставляется красивый городской номер категорий "серебро" или "золото".

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