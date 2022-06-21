"Ростелеком": врача самарским пациентам вызовет робот

В Самарской области на звонки горячей линии 122 будет отвечать голосовой помощник от "Ростелекома". Виртуальный ассистент проинформирует жителей региона о лечении коронавирусной инфекции, а в случае необходимости переадресует вызов в поликлинику или на станцию скорой медицинской помощи.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"При создании голосового помощника мы применили технологии машинного обучения. Искусственный интеллект анализирует полученные данные, выявляет в них закономерности и совершенствуется с каждым новым диалогом. Чем больше он общается с людьми, тем лучше их понимает".
Робот работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней, мгновенно находит нужную информацию, легко справляется с типовыми запросами. При возрастании нагрузки на контакт-центр можно быстро увеличить количество виртуальных ассистентов.
Павел Золотарев, заместитель министра здравоохранения Самарской области:
"Искусственный интеллект снизит нагрузку на специалистов регионального контакт-центра. Пациенты смогут дозвониться в службу 122 мгновенно. Теперь 90 процентов обращений с просьбой вызвать врача на дом или записаться на прием к специалистам будет обрабатывать голосовой помощник".
В перспективе "Ростелеком" планирует расширить функции виртуальных ассистентов. По многоканальному телефонному номеру 122 можно будет не только обратиться за медицинской помощью, но и дистанционно оформить больничный лист, заказать доставку рецептурных препаратов, получить телемедицинскую консультацию.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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