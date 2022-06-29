Клиенты Tele2 могут подключиться к облачному геймингу

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новую услугу "Облачные игры GFN", которая превращает любое устройство в мощную игровую машину. Тем самым компания отвечает на интерес пользователей к облачному геймингу, который резко повысился в пандемию.

Современные видеоигры предлагают пользователю изображение и визуальные эффекты высочайшего качества, которое зачастую превосходит кинопродукцию. Обработка сложнейшей компьютерной графики требует мгновенных высокопроизводительных вычислений. В домашних условиях для этого нужен дорогостоящий игровой компьютер с мощной видеокартой. Зато в облачном гейминге основная работа выполняется на удаленных серверах в дата-центрах, а на устройство пользователя передается уже готовая картинка — без дополнительных нагрузок на компьютер.

Новая услуга Tele2 доступна пользователям во всех регионах. Ее можно активировать через личный кабинет абонента, с помощью USSD-команды *437*1#вызов или на странице "Облачные игры GFN". Стоимость услуги "Облачные игры GFN" составляет 1499 рублей в месяц, при этом подписчикам тарифного плана "Игровой" доступна скидка.

"Ростелеком" и Tele2 совместно развивают экосистему сервисов для геймеров, в центре которой находится тариф "Игровой". Теперь опция "Облачные игры GFN" на специальных условиях доступна абонентам Tele2, пользователям домашнего интернета "Ростелекома" и подписчикам на конвергентные тарифы операторов.

Андрей Копытко, директор департамента по развитию контентных сервисов и мобильного информирования Tele2:

"Рынок онлайн-игр значительно вырос в условиях пандемии. Быстрое развитие и усложнение игровых технологий постоянно повышают технические требования к геймерским машинам и их стоимость. Развитие облачного гейминга дает новый уровень свободы и снимает ограничения, связанные с мощностью оборудования пользователя. Подписчики услуги "Облачные игры GFN" могут думать только о достижении высоких результатов в играх — технические условия для этого создадут GFN.RU и Tele2".

По данным исследования компании PWC и GFN.RU, за 2020 год аудитория российских пользователей облачного гейминга выросла в 5,5 раза по сравнению с 2019 годом. Основные стимулы роста этого рынка — популярность онлайн-игр, повышение качества интернета и высокая стоимость игровых ПК.