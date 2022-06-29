Клиенты Tele2 могут подключиться к облачному геймингу

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новую услугу "Облачные игры GFN", которая превращает любое устройство в мощную игровую машину. Тем самым компания отвечает на интерес пользователей к облачному геймингу, который резко повысился в пандемию.
Современные видеоигры предлагают пользователю изображение и визуальные эффекты высочайшего качества, которое зачастую превосходит кинопродукцию. Обработка сложнейшей компьютерной графики требует мгновенных высокопроизводительных вычислений. В домашних условиях для этого нужен дорогостоящий игровой компьютер с мощной видеокартой. Зато в облачном гейминге основная работа выполняется на удаленных серверах в дата-центрах, а на устройство пользователя передается уже готовая картинка — без дополнительных нагрузок на компьютер.
Новая услуга Tele2 доступна пользователям во всех регионах. Ее можно активировать через личный кабинет абонента, с помощью USSD-команды *437*1#вызов или на странице "Облачные игры GFN". Стоимость услуги "Облачные игры GFN" составляет 1499 рублей в месяц, при этом подписчикам тарифного плана "Игровой" доступна скидка.
"Ростелеком" и Tele2 совместно развивают экосистему сервисов для геймеров, в центре которой находится тариф "Игровой". Теперь опция "Облачные игры GFN" на специальных условиях доступна абонентам Tele2, пользователям домашнего интернета "Ростелекома" и подписчикам на конвергентные тарифы операторов.
Андрей Копытко, директор департамента по развитию контентных сервисов и мобильного информирования Tele2:
"Рынок онлайн-игр значительно вырос в условиях пандемии. Быстрое развитие и усложнение игровых технологий постоянно повышают технические требования к геймерским машинам и их стоимость. Развитие облачного гейминга дает новый уровень свободы и снимает ограничения, связанные с мощностью оборудования пользователя. Подписчики услуги "Облачные игры GFN" могут думать только о достижении высоких результатов в играх — технические условия для этого создадут GFN.RU и Tele2".
По данным исследования компании PWC и GFN.RU, за 2020 год аудитория российских пользователей облачного гейминга выросла в 5,5 раза по сравнению с 2019 годом. Основные стимулы роста этого рынка — популярность онлайн-игр, повышение качества интернета и высокая стоимость игровых ПК.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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