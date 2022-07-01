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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Представители Минсельхоза РФ высоко оценили развитие агропромышленного комплекса Самарской области

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с рабочим визитом побывала делегация министерства сельского хозяйства РФ во главе с первым заместителем министра сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.

Вопрос продовольственной безопасности региона и создания комфортных условий для жителей сельских территорий находится на особом контроле губернатора Дмитрия Азарова. Самарская агропромышленная отрасль продолжает стабильно работать, наращивая производство, в условиях санкционного давления.
Знакомство с регионом началось с крупного хлебопекарного предприятия — Самарского булочно-кондитерского комбината. Здесь в сутки выпускают более 65 тонн продукции. Это и традиционные виды хлеба, слоеные, сдобные, диетические и обогащенные микронутриентами хлебобулочные и кондитерские изделия. Весь ассортимент — около 200 наименований.

Самарский БКК в конце 2021 г. запустил автоматизированную линию по производству батонов, ржаных и ржано-пшеничных сортов хлеба. Аналогов ей пока в России нет. Модернизация позволила не только увеличить объемы выработки, но и расширить номенклатуру изделий и повысить качество продукции.
"Мы постоянно работаем над качеством и расширением ассортимента готовой продукции, — говорит генеральный директор Самарского БКК Лидия Ерошина. — Государство нас поддерживает. И в том году, и в этом нам выделяются субсидии: в том году два рубля на килограмм продукции, в этом году — два с половиной рубля на килограмм".

Значительное расширение производства в планах у самарского производителя инновационной самоходной сельхозтехники "Пегас-Агро". Флагманскую технику самарского производства с удовольствием покупают по всей России и за рубежом. Спрос большой. Сейчас ежедневно с конвейера предприятия выходит 5 готовых изделий. Генеральный директор "Пегас-Агро" Светлана Линник отметила, что уже в октябре планируется открытие нового завода.

"Это 20 тысяч новых производственных площадей. Планируем увеличение численности персонала с 300 до 500 человек. Это высокотехнологичные рабочие места, в основном станочники высокого профиля, высококвалифицированный инженерно-технический персонал. Увеличиваем мощность выпуска. Если на сегодняшний день у нас партия 1100 машин, то в следующем году планируем выпустить 1500 машин и к 2025 году выйти на расчетную мощность — 2500 машин. Продолжаем поставлять нашу технику от Крыма до Дальнего Востока, практически во все страны СНГ, наладили сотрудничество с Республикой Монголия и присматриваемся к странам Африки", — рассказала Светлана Линник.

Руководитель предприятия также сообщила, что в настоящее время идет работа над созданием машины "Туман" нового поколения, ее выпуск начнется на новой производственной площадке. Делегация министерства сельского хозяйства РФ побывала на производстве и ознакомилась со всей линейкой, выпускаемой "Пегас-Агро" продукции.

Еще одним значимым пунктом поездки стал Сергиевский район, где делегация на примере поселений Сургут и Светлодольск ознакомилась с ходом реализации проектов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".

В поселке Светлодольск в 2020 г. был реализован проект в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий". Проект был признан лучшим в Российской Федерации. Оксана Лут осмотрела обновленную среднюю школу и сельский дом культуры.

Отремонтированная школа приобрела современный облик, в ней появились дополнительная группа для дошкольного образования, помещения для библиотеки и читального зала, летняя спортивная площадка и современное оборудование. В Доме культуры, созданы комфортные условия для досуга и образования. Сейчас ДК объединяет библиотеку, досуговый центр, передвижную картинную галерею, клубы по интересам, а также спортивный зал. Оксана Лут отметила, что такие практики хочется ставить в пример.

Всего в прошлом году Самарская область приняла участие в девяти мероприятиях по водоснабжению и газификации, строительству автомобильных дорог и благоустройству сел. Так, было введено порядка 1,5 тыс. кв. метров жилья, свыше 8,4 км водопроводов и 11,6 км газопроводов, проведен капитальный ремонт сельской школы.

Еще одним важным мероприятием программы является комплексная жилищная застройка. В поселке Сургут ведется подготовка земельных участков, подведение всех необходимых инженерных коммуникаций и обустройство подъездных путей. После этого люди смогут осуществить строительство жилых домов. Планируется, что уже через два года порядка трехсот семей смогут заехать в новый жилой микрорайон.

В 2022 г. реализация госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" продолжается — идет строительство и ремонт социальных объектов, газо- и водопроводов, дорог. По словам первого замминистра, мероприятия госпрограммы, запланированные на этот и последующие годы, помогут существенно улучшить качество жизни сельского населения по всей области.

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