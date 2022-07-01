Представители Минсельхоза РФ высоко оценили развитие агропромышленного комплекса Самарской области

В Самарской области с рабочим визитом побывала делегация министерства сельского хозяйства РФ во главе с первым заместителем министра сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.
Вопрос продовольственной безопасности региона и создания комфортных условий для жителей сельских территорий находится на особом контроле губернатора Дмитрия Азарова. Самарская агропромышленная отрасль продолжает стабильно работать, наращивая производство, в условиях санкционного давления.
Знакомство с регионом началось с крупного хлебопекарного предприятия — Самарского булочно-кондитерского комбината. Здесь в сутки выпускают более 65 тонн продукции. Это и традиционные виды хлеба, слоеные, сдобные, диетические и обогащенные микронутриентами хлебобулочные и кондитерские изделия. Весь ассортимент — около 200 наименований.
Самарский БКК в конце 2021 г. запустил автоматизированную линию по производству батонов, ржаных и ржано-пшеничных сортов хлеба. Аналогов ей пока в России нет. Модернизация позволила не только увеличить объемы выработки, но и расширить номенклатуру изделий и повысить качество продукции.
"Мы постоянно работаем над качеством и расширением ассортимента готовой продукции, — говорит генеральный директор Самарского БКК Лидия Ерошина. — Государство нас поддерживает. И в том году, и в этом нам выделяются субсидии: в том году два рубля на килограмм продукции, в этом году — два с половиной рубля на килограмм".
Значительное расширение производства в планах у самарского производителя инновационной самоходной сельхозтехники "Пегас-Агро". Флагманскую технику самарского производства с удовольствием покупают по всей России и за рубежом. Спрос большой. Сейчас ежедневно с конвейера предприятия выходит 5 готовых изделий. Генеральный директор "Пегас-Агро" Светлана Линник отметила, что уже в октябре планируется открытие нового завода.
"Это 20 тысяч новых производственных площадей. Планируем увеличение численности персонала с 300 до 500 человек. Это высокотехнологичные рабочие места, в основном станочники высокого профиля, высококвалифицированный инженерно-технический персонал. Увеличиваем мощность выпуска. Если на сегодняшний день у нас партия 1100 машин, то в следующем году планируем выпустить 1500 машин и к 2025 году выйти на расчетную мощность — 2500 машин. Продолжаем поставлять нашу технику от Крыма до Дальнего Востока, практически во все страны СНГ, наладили сотрудничество с Республикой Монголия и присматриваемся к странам Африки", — рассказала Светлана Линник.
Руководитель предприятия также сообщила, что в настоящее время идет работа над созданием машины "Туман" нового поколения, ее выпуск начнется на новой производственной площадке. Делегация министерства сельского хозяйства РФ побывала на производстве и ознакомилась со всей линейкой, выпускаемой "Пегас-Агро" продукции.
Еще одним значимым пунктом поездки стал Сергиевский район, где делегация на примере поселений Сургут и Светлодольск ознакомилась с ходом реализации проектов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".
В поселке Светлодольск в 2020 г. был реализован проект в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий". Проект был признан лучшим в Российской Федерации. Оксана Лут осмотрела обновленную среднюю школу и сельский дом культуры.
Отремонтированная школа приобрела современный облик, в ней появились дополнительная группа для дошкольного образования, помещения для библиотеки и читального зала, летняя спортивная площадка и современное оборудование. В Доме культуры, созданы комфортные условия для досуга и образования. Сейчас ДК объединяет библиотеку, досуговый центр, передвижную картинную галерею, клубы по интересам, а также спортивный зал. Оксана Лут отметила, что такие практики хочется ставить в пример.
Всего в прошлом году Самарская область приняла участие в девяти мероприятиях по водоснабжению и газификации, строительству автомобильных дорог и благоустройству сел. Так, было введено порядка 1,5 тыс. кв. метров жилья, свыше 8,4 км водопроводов и 11,6 км газопроводов, проведен капитальный ремонт сельской школы.
Еще одним важным мероприятием программы является комплексная жилищная застройка. В поселке Сургут ведется подготовка земельных участков, подведение всех необходимых инженерных коммуникаций и обустройство подъездных путей. После этого люди смогут осуществить строительство жилых домов. Планируется, что уже через два года порядка трехсот семей смогут заехать в новый жилой микрорайон.
В 2022 г. реализация госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" продолжается — идет строительство и ремонт социальных объектов, газо- и водопроводов, дорог. По словам первого замминистра, мероприятия госпрограммы, запланированные на этот и последующие годы, помогут существенно улучшить качество жизни сельского населения по всей области.
Последние комментарии
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?