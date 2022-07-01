Марина Антимонова: Партийный проект "Старшее поколение" - это территория заботы о пожилых людях

Члены Общественного совета федерального проекта "Старшее поколение" встретились в обновленном составе и наметили новые направления развития партпроекта "Единой России".

Координатор партийного проекта "Старшее поколение", первый вице-спикер Самарской губернской думы Марина Антимонова уверена, что у этого проекта не может быть выходных и каникул, а летом он должен работать наиболее активно.

"У нас в регионе сегодня 953 тыс. получателей пенсии, из них 800 тыс. получателей - пенсионеры по старости. 320 тысяч - пенсионеры в возрасте старше 70 лет, 116 тыс. получателей - старше 80 лет, 12,5 тысячи 90-летних. Проект "Старшее поколение" позволит нам совместными усилиями сделать жизнь этой категории людей проще, легче, интереснее и ярче, чтобы люди чувствовали заботу государства", - отметила председатель Общественного совета партийного проекта "Старшее поколение", управляющий Отделением ПФР в Самарской области Анна Зайцева.

Партийный проект "Старшее поколение" призван содействовать активному вовлечению людей пожилого возраста в современную жизнь общества и обеспечить достойное качество жизни.

"Пожилые люди желают научиться работе с электронными устройствами, такими как компьютер, смартфон, получить навыки действий с интернетом и использовать их в деле - научиться пользоваться государственными сайтами и услугами в сети Интернет для граждан. Не один год в Самарской области действуют курсы компьютерной грамотности для людей старшего поколения. Самарцы уже несколько лет подряд занимают призовые места во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров - крупнейшем в России и мире цифровом поединке представителей старшего поколения. И мы должны развивать это направление", - уверен депутат Самарской губернской думы, руководитель направления "Долголетие для всех" Виктор Воропаев.

"Серебряное" волонтерство - это активно развивающееся в нашей стране движение. Актив серебряных волонтеров в Самарском регионе составляет более 3 тыс. человек, и работа по вовлечению лиц старшего поколения в волонтерские практики не прекращается.

"Люди старшего возраста хотят и могут внести посильный вклад в развитие нашего общества. Их жизненный и профессиональный опыт, а главное, неуемное желание помочь, быть наставниками позволяют им стать незаменимыми помощниками в разных сферах деятельности, " - уверена заместитель руководителя регионального центра "серебряного" волонтерства "Молоды Душой" Людмила Тихонова.

Но в поле зрения проекта - не только социальная адаптация и здоровье людей старшего возраста. Важным социальным направлением стала догазификация домовладений. Для людей пенсионного возраста во многих населенных пунктах это очень важно.

Самарская область - одна из самых газифицированных в стране, общий уровень газификации в губернии составляет порядка 94%, в сельской местности - 98,9%. Несмотря на столь высокие показатели, в регионе полным ходом идет работа по государственной программе догазификации, которая позволяет собственникам домов бесплатно довести газ до границ своего участка, отметил руководитель этого направления партпроекта Михаил Смирнов. Уже сегодня министерство энергетики и ЖКХ Самарской области готовит и проект госпрограммы по газификации населенных пунктов, в которые пока не пришло голубое топливо. Таких сел и деревень в нашей губернии 171. Как ожидается, эта работа начнется в 2024 году.

К окончанию 2023 года планируется создать техническую возможность по социальной газификации более чем 16 тысяч домовладений в нашей области. Уже сегодня подано порядка 11 тысяч заявок от жителей региона, сообщил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Михаил Смирнов.

"Программа востребована и актуальна. Мы активно занимаемся информированием населения, и эту работу нужно усиливать. Многие жители еще не знают о возможности бесплатно подвести газ к границам своего домовладения. Между тем в Самарской области более 35 тысяч домовладений сегодня не газифицированы, но располагаются в ранее газифицированных населенных пунктах", - подчеркнул он.

Марина Антимонова отметила, что проект "Старшее поколение" идет от жизни, поэтому меняется, реагирует на новые вызовы и реалии жизни. Она напомнила, что начинался он с приведения в порядок стационарных учреждений социального обслуживания - психоневрологических интернатов, домов для престарелых и инвалидов.

В рамках проекта "Старшее поколение" был проведен мониторинг состояния социальной инфраструктуры в стране. Благодаря проекту стала системной помощь Пенсионного фонда регионам в обновлении стационарных учреждений социального обслуживания, поэтому сейчас стоит развивать новые направления работы и добиваться новых результатов.