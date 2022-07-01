В Самаре состоялось первое заседание общественного совета партийного проекта "Единой России" "Выбирай свое"

В Самаре состоялось первое заседание общественного совета партийного проекта "Единой России", который нацелен на ускоренную реализацию задачи импортозамещения и поддержку отечественных производителей. Он объединит в себе 20 направлений: от продуктов и товаров повседневного спроса до космической отрасли и программного обеспечения.

Новый партийный проект "Единой России" призван объединить усилия бизнеса, законодательной и исполнительной власти, профильных экспертных и научных организаций для оперативной разработки изменений в законодательство и в продвижении российских брендов и товаропроизводителей.

Координатором партийного проекта стал руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе, вице-спикер регионального парламента Александр Живайкин. Председателем общественного совета партпроекта в Самарском регионе назначена представитель Союза торговых центров России, руководитель торгового комплекса "Аврора Молл" Ирина Михайловская.

Проект "Выбирай свое" будет сквозным для многих партийных проектов, уверен Александр Живайкин, поэтому важной составляющей при реализации послужат межпроектный подход к работе и тесное взаимодействие с координаторами других партийных проектов.

Вся деятельность по импортозамещению должна быть направлена на решение нескольких задач. Это сохранение рабочих мест, удовлетворение спроса, обеспечение продовольственной и технологической безопасности России. Необходимо создавать максимально благоприятные условия для деловой инициативы, эффективной антимонопольной политики, стимулирования общественной конкуренции на внутреннем рынке, механизмы вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность, в самозанятость. Мы должны наладить производство товаров и услуг, не уступающих мировым, уверен руководитель нового партийного проекта "Выбирай свое" Александр Живайкин.

"Ни партия, ни общественный совет не должны подменять и дублировать работу исполнительной власти. Наша задача - помочь импортозамещению путем реализации законотворческих и иных инициатив, путем совершенствования законодательства, снижения административного и бюрократического давления, а также путем продвижения нашей продукции, наших товаров не только в России, но и за ее пределами", - уверен вице-спикер регионального парламента.

Важными форматами работы в рамках проекта должны стать мониторинг ситуации, оперативное реагирование на возникающие проблемы, привлечение средств массовой информации и блогеров для популяризации идей импортозамещения, поддержка людей, которые этим занимаются, демонстрация достижений региона в сфере импортозамещения.

Отдельным направлением работы станет помощь тем самарским производителям одежды и обуви, модельерам и дизайнерам, которые готовы представить свои товары в формате шоу-рума в торговых центрах губернии, отметила Ирина Михайловская.

Снижение налоговой или арендной нагрузки на товаропроизводителей и продавцов, усиление информационной работы по популяризации налоговых льгот для малого и среднего бизнеса - это все важно, но нельзя забывать и о конечном потребителе, подчеркнул координатор партийного проекта Александр Живайкин.

В ближайшее время члены общественного совета партпроекта намерены оценить деятельность самарских бизнес-инкубаторов, делового центра "Мой бизнес-63", недавно созданного регионального центра по импортозамещению, Российского экспортного союза, профильных информационных ресурсов, работающих в помощь производителям, готовым работать в этом направлении. Важным направлением работы остается поддержка местных производителей, организация маркетплейсов и сельскохозяйственных ярмарок.

Партнерами проекта на федеральном и региональном уровне стали Союз машиностроителей России, Российский союз промышленников и предпринимателей, Союз работодателей. К ним присоединились Общественная палата, Торгово-промышленная палата, общественные бизнес-организации "Опора России", "Деловая Россия". Региональные отделения данных организаций поддержали актуальность и необходимость проекта и вошли в состав общественного совета партийного проекта на областном уровне.