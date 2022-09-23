Николай Астафуров: "Молочники будут использовать ту тару, которая доступна"

Дефицит упаковочных материалов — одна из проблем, с которыми сейчас все чаще сталкиваются российские производители продуктов питания и напитков. Причина — санкции, введенные в отношении нашей страны. О том, как в новых и непростых экономических реалиях работают самарские молочники, поговорили с директором Пестравского маслозавода (АМП "Дамол") Николаем Астафуровым.

— С середины весны производители молока и соков говорят о дефиците привычной потребителю картонной упаковки типа тетра-пак. Действительно ли есть такая проблема? Как ее решаете?

— Проблема есть. Еще в начале весны один из ведущих мировых производителей упаковки и упаковочных систем для жидких продуктов норвежская компания Elopak приостановила деятельность в России. И шведская компания Tetra Pak перестраивает свою деятельность по производству асептической упаковки для продукции с длительными сроками хранения. На картонную упаковку ПюрПак от компании Elopak приходилось до 15% от всего объема производимой нами продукции. В неё мы фасовали пастеризованные продукты с небольшими сроками годности: молоко — в упаковку объемом 2 литра, "Отборное молоко" — в полуторалитровки и кисломолочную продукцию линейки "Отборное" — в коробочки по 0,75 литра, для чего на заводе было установлено специальное оборудование. По мере того как запасы упаковки ПюрПак заканчиваются, переводим розлив продукции в ПЭТ-бутылки. Хочу сказать, что в Поволжье — а это родной для "Пестравки" регион — именно продукция в ПЭТ наиболее востребована у потребителей. В ней хорошо хранится, в частности, пастеризованное молоко. Конечно, мы ведем переговоры и с поставщиками картонной упаковки, хотя сейчас и с этим материалом не все просто, его также не хватает. Да и цены на него выросли с весны вдвое. Но по картону есть российские поставщики, и это большой плюс.

— В картон в основном фасуются напитки с длительным сроком хранения. Его дефицит означает, что таких продуктов будет меньше в магазинах?

— Эксперты молочного рынка прогнозируют некоторую просадку по выпуску, например, ультрапастеризованного молока, которое хранится без холодильника до полугода благодаря особенностям упаковки. Предполагается, что это временная проблема. Идет поиск альтернативных решений, власти говорят о готовности помочь в запуске соответствующих отечественных производств. Но на это нужно время. Пока же молочники будут использовать ту тару, которая доступна. А части потребителей придется покупать продукты с меньшим сроком годности. Они, кстати, ничуть не хуже. От производителей соков знаю, что они уже постепенно налаживают поставки иной подобной упаковки под свои нужды.

— Какие продукты Пестравский маслозавод уже перевел в ПЭТ-бутылки и изменились ли при этом их качество и цена?

С апреля в ПЭТ-бутылки фасуется пастеризованное молоко "Пестравка", которое потребители ранее покупали как в 2-литровых коробках, так и в бутылках сразу на всю семью. Теперь в ПЭТ льем и Отборное молоко "Пестравка" объемом 1,5 литра. Покупатели уже оценили удобство этих бутылок с захватом-ручкой на боку. С начала августа в ПЭТ-бутылках по 0,75 литра можно будет приобрести и ряженку из отборного молока. И уверенно говорю: качество молочной продукции при этом совершенно не меняется. Если мы говорим про отборку, то это по-прежнему молоко, подвергающееся минимальной механической обработке на заводе, собранное с лучших поволжских ферм. Остаются привычными вкус и объем. Дизайн максимально повторяет тот, что был на коробках. Что касается ценообразования, замечу, что завод не занимается реализацией продукции. Но мы следим по мере возможности за тем, чтобы наши меняющие упаковку продукты продавались в торговых точках по прежней цене. Не всегда можем влиять на эти процессы, но стараемся. Для нас важно, чтобы поволжская качественная молочка была доступной для потребителя.

— Помимо "Пестравки", Пестравский маслозавод выпускает и продукцию торговой марки "MultiCook", предназначенную для профессиональных кулинаров. Как этот бренд решает проблемы с упаковкой?

— Мы выпускаем молоко и сливки по спецзаказу этой марки. По имеющейся на данный момент информации, они по-прежнему будут фасоваться в коробки производства Tetra Pak. Эта компания продолжает работать в России. Однако из-за дефицита красок в типографиях — а они в большинстве своем закупаются заграницей — "MultiCook", как и многие производители молочных продуктов и соков, поменяет дизайн, сократив количеств о цветов и, соответственно, расход краски на печать. Упаковка станет менее яркой, но зато более экологичной, чистой, спокойной. На мой взгляд, получается, очень неплохо.