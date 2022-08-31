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"Единая Россия" внесла законопроект о бесплатном социальном обслуживании инвалидов боевых действий

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Закрепить такое право "Единая Россия" предлагает также за инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя и рядом других льготников, сообщил один из авторов инициативы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Соцобслуживание этим людям уже положено, но сейчас им приходится за него платить", - пояснил он.
Андрей Турчак отметил, что власти отдельных регионов на своем уровне решили вопрос предоставления бесплатного соцобслуживания иным категориям граждан.

"В Москве, Татарстане, Ленинградской, Белгородской областях и ряде других субъектов социальные работники приходят к инвалидам боевых действий и ветеранам бесплатно. Приносят продукты, помогают с уборкой, ремонтом, другими бытовыми и юридическими вопросами. Законопроект "Единой России" сделает эти региональные практики общефедеральным правилом  и еще одним звеном в системе комплексной социальной защиты наших воинов, участвующих в СВО", - заключил Андрей Турчак.

Отметим, сейчас бесплатное соцобслуживание предоставляют несовершеннолетним детям; лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных конфликтов; лицам, у которых на дату обращения за получением социальных услуг среднедушевой доход не превышает предельную величину для конкретного субъекта РФ.

Авторами документа также стали сенаторы Инна Святенко и Виктор Бондарев, а также депутаты Госдумы Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Артем Туров, Артем Бичаев и Игорь Кастюкевич.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ранее поставил задачу региональному минздраву - разработать регламент выделения "зеленого коридора" для льготных категорий граждан (инвалидов и участников боевых действий) для улучшения и оптимизации оказания медпомощи без ущерба другим пациентам. Кроме того, по мнению Дмитрия Азарова, такая "индикация" облегчит труд самих врачей.

Неоднократно поднимался и вопрос комплексного лечения в специализированных санаториях Самарской области. Многим инвалидам в силу возраста уже сложно проходить реабилитацию в санаториях за пределами региона. Секретарь самарского реготделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров предложил проанализировать соответствие оборудования и наличие лекарств в самарских учреждениях и определить необходимость дооснащения санаториев для полноценной реабилитации участников боевых действий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

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