Самарский университет назван в числе лучших вузов страны

Во вторник, 30 августа, представлены результаты шестого Московского международного рейтинга "Три миссии университета". Свежие данные огласили в пресс-центре ТАСС Виктор Садовничий, президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М.В.Ломоносова, и Дмитрий Гришанков, генеральный директор Ассоциации составителей рейтингов.

В 2022 году число университетов, представленных в данном исследовании, увеличилось до 1800 (1650 университетов в 2021 году). В список лучших вошли вузы из 103 стран мира, в том числе 146 российских. Возглавили рейтинг, как и в 2021 году, Гарвард и Массачусетский технологический институт (MIT).

В список лучших университетов мира вошли университеты из 45 регионов России. Больше всего их из Москвы (37 вузов) и Санкт-Петербурга - 13. Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева вошел в интервальную группу 1001-1100 глобального рейтинга и группу 43-47 среди российских вузов. Самарскую область, помимо Самарского университета, представляют СамГМУ (группа 54-62) и СамГТУ (группа 87-112).

По данным рейтинга "Три миссии университета" 2022 года, наибольшее количество лучших вузов мира расположено в странах Европы - это 593 университета или почти треть публикуемого списка. На долю Азии в этом году пришлось почти 30% лучших вузов планеты - 539 университетов. Северная Америка по этому параметру лишь третья - 15,9%. Доля России - 8,1%, ее показатель превышает суммарный результат по университетам Южной и Центральной Америки (7,2%).

Конкурентными преимуществами России, по данным экспертов рейтинга, по-прежнему служат успешность участия студентов в международных олимпиадах, высокая доля иностранных студентов, а также разнообразие подготовленных онлайн-курсов. По победам и призовым местам на престижных студенческих состязаниях Россия заметно опережает большинство стран, имеющих значительное представительство в рейтинге (США, Китай, Великобританию, Австралию, Южную Корею и др.). По показателю "доля иностранных студентов" ведущие университеты России в 2021 году впервые превзошли среднемировой уровень, а в этом году отрыв еще увеличился: российские вузы нарастили долю иностранных студентов до 12,3%, тогда как среднемировой показатель снизился до 11,4% (во многом из-за сокращения этого параметра у университетов Китая и Японии). Что же касается массовых открытых онлайн-курсов, то для России они стали одним из главных драйверов в рейтинге: количество курсов за год выросло в среднем на 30%.