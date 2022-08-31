Самарский университет назван в числе лучших вузов страны

Во вторник, 30 августа, представлены результаты шестого Московского международного рейтинга "Три миссии университета". Свежие данные огласили в пресс-центре ТАСС Виктор Садовничий, президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М.В.Ломоносова, и Дмитрий Гришанков, генеральный директор Ассоциации составителей рейтингов.
В 2022 году число университетов, представленных в данном исследовании, увеличилось до 1800 (1650 университетов в 2021 году). В список лучших вошли вузы из 103 стран мира, в том числе 146 российских. Возглавили рейтинг, как и в 2021 году, Гарвард и Массачусетский технологический институт (MIT).
В список лучших университетов мира вошли университеты из 45 регионов России. Больше всего их из Москвы (37 вузов) и Санкт-Петербурга - 13. Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева вошел в интервальную группу 1001-1100 глобального рейтинга и группу 43-47 среди российских вузов. Самарскую область, помимо Самарского университета, представляют СамГМУ (группа 54-62) и СамГТУ (группа 87-112).
По данным рейтинга "Три миссии университета" 2022 года, наибольшее количество лучших вузов мира расположено в странах Европы - это 593 университета или почти треть публикуемого списка. На долю Азии в этом году пришлось почти 30% лучших вузов планеты - 539 университетов. Северная Америка по этому параметру лишь третья - 15,9%. Доля России - 8,1%, ее показатель превышает суммарный результат по университетам Южной и Центральной Америки (7,2%).
Конкурентными преимуществами России, по данным экспертов рейтинга, по-прежнему служат успешность участия студентов в международных олимпиадах, высокая доля иностранных студентов, а также разнообразие подготовленных онлайн-курсов. По победам и призовым местам на престижных студенческих состязаниях Россия заметно опережает большинство стран, имеющих значительное представительство в рейтинге (США, Китай, Великобританию, Австралию, Южную Корею и др.). По показателю "доля иностранных студентов" ведущие университеты России в 2021 году впервые превзошли среднемировой уровень, а в этом году отрыв еще увеличился: российские вузы нарастили долю иностранных студентов до 12,3%, тогда как среднемировой показатель снизился до 11,4% (во многом из-за сокращения этого параметра у университетов Китая и Японии). Что же касается массовых открытых онлайн-курсов, то для России они стали одним из главных драйверов в рейтинге: количество курсов за год выросло в среднем на 30%.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.