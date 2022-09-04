С 5 сентября изменится расписание скоростного судна "Валдай" до Винновки и Ширяево

Компании "Волга-Трэвэл" информирует об изменении в расписании скоростных судов "Валдай 45Р", следующих по направлениям "Самара - Ширяево - Самара" и "Самара - Винновка - Самара".

С 5 сентября ежедневно будут совершаться два рейса на Винновку и два рейса до Ширяево. В выходные дни количество рейсов до Ширяево будет увеличено до 4.

Обновленное расписание доступно на сайте.