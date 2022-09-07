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ТЭК и Химия Поволжья 2022

Завершена укладка участка подводного перехода нефтепровода в Нижегородской области

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Транснефть - ТСД" в качестве технического заказчика завершило работы по укладке дюкера на подводном переходе магистрального нефтепровода Сургут — Полоцк через Волгу в Борском и Кстовском районах Нижегородской области.

Фото: Фото предоставлено ООО "Транснефть - ТСД"

Реконструкция участка линейной части подводного перехода магистрального нефтепровода ведется с июня 2021 года. Выполнен монтаж дюкера длиной более 1400 метров на одном из крупнейших подводных переходов в европейской части России через Волгу. Общая протяженность реконструируемого участка магистрального нефтепровода превышает 3,5 км.

Строительство подводного перехода выполняется траншейным способом с применением специализированных технических ресурсов. Общий объем разработки береговых участков и русловой части составил более 430 тыс. м³ грунта.

Сварка 8 плетей дюкера выполнялась полуавтоматическим механизированным методом. Контроль сварных соединений проводился визуально-измерительным, ультразвуковым и радиографическим методами. С целью соблюдения требований по экологической безопасности и увеличения надежности конструкции перехода были уложены трубы с большей толщиной стенки — 17 мм повышенного класса прочности диаметром 1020 мм. Для утяжеления дюкера использовано более 1100 комплектов балластирующих устройств, масса снаряженного дюкера составляет более 1900 тонн.

Укладка дюкера выполнена методом протаскивания с правого берега Волги на левый с привлечением 24 единиц строительной и специальной техники: бульдозеров, экскаваторов, трубоукладчиков, а также тяговой лебедки. В последующем запланировано проведение гидравлических испытаний и диагностика подводного перехода.

Подводно-технические работы производились в период навигации на Волге, при этом были приняты специальные меры для исключения простаивания судов.

Работы по реконструкции участка ведутся без остановки транспортировки нефти. Транспорт осуществляется в штатном режиме по основной нитке магистрального нефтепровода Сургут — Полоцк.

После завершения работ по монтажу нового участка подводного перехода, реконструированная нитка линейной части будет подключена к существующей системе МН.

Комплекс технических мероприятий реализуется с учетом всех требований природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности. Ввод в эксплуатацию реконструированного участка, включающего подводный переход, планируется в 2025 году.

Работы выполняются в целях обеспечения безаварийной эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов АО "Транснефть - Верхняя Волга".

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