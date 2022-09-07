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Измены и перемены: Данила Козловский и Александр Петров в сериале "Надвое" на Wink и more.tv

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выходит трейлер 9-серийной мелодрамы режиссера Валерия Тодоровского "Надвое" (16+) с Данилой Козловским и Александром Петровым, которые впервые снялись вместе и исполнили главные роли. Это совместный проект видеосервисов Wink, more.tv и телеканала "Россия". Цифровая премьера сериала состоится 29 сентября 2022 года, а после его покажут по телевидению. Картина пополнит линейку Wink Originals и more originals.

Трейлер на YouTube

Трейлер в VK

Новый проект режиссера "Стиляг" и "Оттепели" рассказывает историю двух друзей-коллег. Давно женатый сдержанный умник Костя (Данила Козловский) и молодой раскованный шутник Саня (Александр Петров) работают в крупной консалтинговой компании и обожают вести философские и ироничные беседы о женщинах. Рядовая командировка в Санкт-Петербург неожиданно "взрывает" их размеренную жизнь. В Питере друзья знакомятся сначала с эксцентричной тусовщицей Ирой (Ирина Старшенбаум), а позже — с загадочной виолончелисткой Настей (Елизавета Базыкина). Эти встречи делят жизнь героев надвое.

Валерий Тодоровский, режиссер и соавтор сценария: "Мне всегда было интересно копаться в "маленьких" подробностях отношений людей. В "Надвое" они и стали основным предметом рассказа. Я очень рад, что Данила Козловский и Саша Петров поверили в проект, без них я его не представлял. Мне кажется, на съемках было много радости от процесса. Во многом потому что большинство из нас видело в героях себя, свою жизнь. Очень хочется, чтобы это же испытал и наш зритель".

О сериале "Надвое" (16+)

Производство: Продюсерская компания Валерия Тодоровского

Жанр: мелодрама

Количество серий: 9

Съемочная группа

Авторы сценария: Всеволод Бенигсен, Валерий Тодоровский

Режиссер-постановщик: Валерий Тодоровский

Режиссер: Ирина Третьякова

Генеральные продюсеры: Валерий Тодоровский, Вячеслав Муругов, Антон Златопольский

Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин

Продюсеры more.tv: Максим Рыбаков, Жора Крыжовников

Продюсер "Россия 1": Мария Ушакова

Продюсеры "Продюсерской компании Валерия Тодоровского": Анастасия Бирюкова, Максим Коропцов

Исполнительный продюсер: Елена Горбунова

Ассоциативный продюсер: Дмитрий Давиденко

Креативный продюсер: Аглая Смирнова

Оператор-постановщик: Сергей Козлов

Композитор: Анна Друбич

Художник-постановщик: Владимир Гудилин

Художник по костюмам: Александр Осипов

Художник по гриму: Игорь Бойко

В ролях: Данила Козловский, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Анна Синякина, Елизавета Базыкина, Андрей Ташков, Сергей Яценюк, Елена Смирнова и другие.

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