"Единая Россия" и Минпросвещения намерены включить в программу капремонта школ благоустройство территорий

"Единая Россия" предлагает также направлять пени за нарушение сроков работ на развитие образовательных объектов. Эти инициативы представили на всероссийском совещании "Единой России" и Минпросвещения, которое было посвящено промежуточным итогам реализации программы капремонта школ и участию в ней учителей, родителей и школьников.

Как подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, нарушение сроков сдачи школ после капремонта недопустимо. Он напомнил, что на это также указывал президент на совещании с членами Правительства.

"Мы договорились с министром просвещения Сергеем Кравцовым, с родительскими штабами, что будем предметно разбираться с каждой школой, каждым зданием. С такими подрядчиками надо прощаться и вносить их в соответствующий реестр", — подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России". Реестр партия представит в ФАС.

Андрей Турчак напомнил, что на реализацию программы капремонта школ в 2022 году из бюджетов всех уровней предусмотрено финансирование в объеме 418 млрд рублей. Благодаря этому 1 сентября более 1000 обновленных зданий открыли свои двери. Проект капремонта школ вошел в народную программу, с которой партия победила на выборах в Госдуму.

"Единая Россия" вместе с Минпросвещения сформировала реестр, в который вошли 7300 школьных зданий. На время ремонтов за всеми школами партия закрепила ответственных депутатов разного уровня. Мы договорились, что ни один акт приемки не будет принят без подписи родительского комитета. Минпросвещения нас поддержало", — сказал Андрей Турчак.

В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что инициатива "Единой России" об участии родителей, управляющих советов школ и учеников в программе капремонта дала очень важный посыл системе образования, который позволил наладить взаимодействие и диалог со всеми заинтересованными сторонами. Это взаимодействие будет продолжено при реализации программы, подчеркнул он.

"Можно с уверенностью сказать, что в нашей стране делается максимально все, чтобы помогать и развивать таланты каждого школьника. Создаются школьные кванториумы, места детских инициатив, возрождается единая детская организация, которая позволит ребятам реализовывать свои проекты. Я обращаюсь сейчас ко всем регионам и коллегам — в дальнейшем наполнять школы методически, где-то дать возможность ребятам самим как-то улучшить атмосферу", — добавил Сергей Кравцов.

В свою очередь, секретарь подмосковного реготделения "Единой России" Игорь Брынцалов выступил с предложением включить в программу капремонта благоустройство территории. В Московской области такая практика уже есть.

"Из 328 школ (вошедших в программу — прим.) у нас 101 — сельская. После благоустройства территорий, строительства стадионов школы становятся знаковыми объектами. В этом году реализовали почти 10 млрд рублей на эти цели, на следующий год в трехлетнем бюджете деньги заложены с благоустройством", — рассказал он.

Андрей Турчак отметил, что "Единая Россия" обсудит с Минпросвещения этот вопрос. Он также поручил проработать единый подход, который поможет исключить затягивание сроков капремонта.

"Обобщим опыт регионов и выработаем решения, которые нам необходимо реализовать", — резюмировал он.

В Самарской области к новому учебному году капитально отремонтированы и оснащены 19 школ из 14 муниципальных образований Самарской области, до конца года — еще в трех будут завершены работы, а еще 5 школ завершат ремонт в 2023 году. И уже сформирована новая заявка региона на 2024–2025 годы, благодаря которой будут выделены средства на капитальный ремонт объектов образования.

"Как в крупных образовательных центрах, так и в малых сельских школах учатся наши дети, наше будущее. Для нас самое главное — это дети. Если мы хотим, чтобы у нас было хорошее светлое будущее, наши дети должны с самого начала быть окружены красотой", — подчеркнула председатель комитета Самарской губернской думы по образованию и науке Светлана Ильина, координатор партийного проекта "Новая школа".

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на съезде "Единой России". Ее реализацию закрепили в народной программе партии. "Единая Россия" передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,3 тысяч школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ — от проекта до приемки — контролируют общественные штабы, которые "Единая Россия" и Минпросвещения сформировали в регионах. Партия обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы. На 2022 год предусмотрено 66,5 млрд рублей.