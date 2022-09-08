Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей города Снежное с 79-й годовщиной освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

"Дорогие братья, жители города Снежное! От всей души поздравляю вас со знаменательной датой — годовщиной освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков!

Донбасская операция — одна из ключевых в годы Великой Отечественной войны — позволила решить важную задачу: освободить крупнейший промышленный район, имеющий стратегическое значение. В довоенное время на его долю приходилось около шестидесяти процентов угля, добываемого в СССР, здесь выплавлялась большая часть чугуна и стали, были сосредоточены предприятия тяжелого и среднего машиностроения.

Советские войска разгромили тринадцать дивизий противника, продвинулись на запад на 300 километров и вышли к берегам Днепра. За воинское мастерство, массовый героизм, мужество и отвагу, проявленные в ходе операции, свыше 40 соединений и частей удостоились почетных наименований. И среди них — Гвардейская тяжелая бомбардировочная авиационная Краснознаменная Донбасская дивизия Дальней авиации России, с которой наш регион поддерживает многолетние дружеские связи.

Сегодня история повторяется, и мы вновь, как и 79 лет назад плечом к плечу освобождаем Донбасс от фашистской нечисти. Украинские боевики и их приспешники, используя тактику выжженной земли и прикрываясь мирными жителями, оставляют после себя разрушенные города, шахты и заводы.

Но их расчет на то, что жители Донбасса не оправятся после такого удара, себя не оправдал. Уже сегодня мирная жизнь на освобожденных территориях активно восстанавливается. Как наши деды, отцы и прадеды, мы вместе громим врага, вместе, зачастую под обстрелами укронацистов, строим и ремонтируем объекты социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. Потому что своих мы не бросаем — мы один народ, объединенный общей исторической судьбой.

Самарская область стала первым субъектом Российской Федерации, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донецкой Народной Республики — городом Снежное. И теперь мы трудимся, чтобы вернуть Донбассу его индустриальную мощь и рабочую славу, сделать жизнь наших побратимов безопасной и благополучной, построить наше общее будущее.

Уверен, что все у нас получится. Работая честно и ответственно, мы сохраним наши духовно-нравственные ценности, нашу великую историю, создадим надежный тыл для новых ратных и трудовых побед. Мы и дальше будем помогать братскому народу Донбасса, братскому городу Снежное, ведь самарского сердца хватит на всех!

От всей души желаю вам, дорогие друзья, всем жителям ДНР и ЛНР здоровья, мира, добра и благополучия!", — говорится в поздравлении.