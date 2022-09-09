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Власть и политика

На региональном форуме в Самаре обсудят вопросы реализации госнацполитики

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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12 сентября пройдет Региональный форум по реализации государственной национальной политики. Он состоится в Самарском государственном техническом университете, на ул. Первомайской, 18. Организатор форума — Правительство Самарской области.

Региональный форум проводится в целях укрепления единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) на территории Самарской области путем вовлечения участников в диалог и разработку механизмов эффективного взаимодействия в сфере реализации государственной национальной политики.

Участниками форума станут представители региональных и муниципальных органов власти, курирующие вопросы реализации государственной национальной политики, руководители, активисты молодежных отделений национальных общественных объединений Самарской области, волонтеры, лидеры вузовских межнациональных клубов, студенты высших учебных заведений Самарской области, активисты национальных общественных организаций, представители экспертного сообщества.
В программе форума пленарное заседание и работа по секциям.

В пленарном заседании примут участие федеральные спикеры: Маргарита Лянге — президент "Гильдии межэтнической журналистики", член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям и Андрей Мельников — директор Координационного центра по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма Казанского (Приволжского) федерального университета.

Региональный форум является важным мероприятием в сфере государственной национальной политики. В ходе форума планируется выработать механизмы эффективного сотрудничества между региональными профильными органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями, участвующими в реализации государственной национальной политики, а также представителями СМИ.

В рамках работы по секциям будут затронуты вопросы профилактики межнациональных конфликтов, деструктивных субкультур в молодежной среде и др. Форум станет дискуссионной и образовательной площадкой.

Начало мероприятия в 11:00.

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